La central nuclear rusa de Kursk asegura que opera con normalidad tras ataque de drones

La central nuclear de Kursk, situada en la región homónima rusa fronteriza con Ucrania, informó hoy de que opera con normalidad tras el ataque que sufrió este jueves de tres drones ucranianos.



"La planta funciona con normalidad", señala el comunicado de prensa publicado en la página web de la central nuclear, que confirma que la víspera fue repelido un ataque de tres drones ucranianos contra sus instalaciones.



Según la administración de la central el ataque no produjo víctimas ni destrucciones y no influyó en el funcionamiento de la planta.



De acuerdo con el portal informativo Baza, las cargas explosivas de dos de los drones no detonaron, mientras que el tercer aparato estalló junto a un depósito de desechos nucleares y dañó su fachada.



La central nuclear de Kursk cuenta con cuatros reactores, uno de los cuales fue retirado de servicio en 2021, y está situada junto a la ciudad de Kurchátov, a unos 60 kilómetros de la frontera con Ucrania.



El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que los sistemas de defensa antiaérea derribaron tres drones de ala fija ucranianos sobre el territorio de la región, sin hacer referencia a la central nuclear.

