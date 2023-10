Hallado un arsenal de armas y droga de la Camorra tapiado en una vivienda cerca de Nápoles

La Camorra, la mafia napolitana, escondía un arsenal tapiado, con "armas de guerra", incluida una ametralladora, y diez kilos de narcóticos, que fue localizado gracias a un detector de metales detrás de una pared en una casa de Caivano (sur de Italia), informaron hoy los Carabineros (policía militarizada).



Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo de 4 pistolas, una ametralladora Scorpion y 600 proyectiles, además de 6,5 kilos de hachís, 2,3 kilos de cocaína y un kilo de marihuana en la vivienda del centro de Caivano, cerca de Nápoles y donde las fuerzas del orden llevan a cabo desde hace semanas estrictos controles.



Los dos detenidos, de 51 y 40 años, fueron arrestados en posesión de armas, drogas y dinero en metálico de dudosa procedencia y en la vivienda de uno de ellos, adyacente a la casa donde se localizó el arsenal, se encontraron y confiscaron un equipo de videovigilancia con cámaras de alta definición y un micrófono.



Se tata de "métodos de tráfico innovadores como haría cualquier empresa estratégicamente para no perder cuota de mercado", según los carabineros, que explican que la Camorra "necesita nuevas fronteras en el almacenamiento, nuevos trucos para evitar secuestros" de material tras las últimas macrorredadas en la localidad.



Caivano es una zona con graves problemas de delincuencia, mafia y abandono, donde fueron violadas hace unas semanas dos primas de 10 y 12 años por un grupo de jóvenes en un caso con gran repercusión en el país y que visitó la primera ministra, Giorgia Meloni, tras ser invitada por el párroco de la localidad.



Meloni aseguró entonces que "pronto" se verían "los frutos de esta visita" tras reconocer que "en Caivano se había consumado el fracaso del Estado".



"Que quede claro que no me intimida el crimen organizado", dijo Meloni después de que tras su visita se registraran varios incidentes con disparos con kalasnikov de jóvenes miembros de la Camorra en moto aterrorizando a la gente del barrio y que fue considerado "un desafío al Estado".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es