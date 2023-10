Machado será proclamada como la candidata opositora a las presidenciales en Venezuela

La exdiputada María Corina Machado, quien arrasó en las internas opositoras en Venezuela, será proclamada este jueves como la candidata de coalición del antichavismo para las presidenciales del 2024, en un acto convocado por la Comisión Nacional de Primaria (CNP), en medio de los ataques de los poderes del Estado, en manos del chavismo, que denuncian que hubo fraude en el proceso.



Siguiendo el cronograma establecido por la CNP, instancia encargada de organizar las internas, Machado será proclamada en un acto al que fueron convocados medios de comunicación locales e internacionales.



La proclamación y las pautas posteriores a las votaciones del domingo mantienen su curso, pese a que en los últimos días el Ejecutivo, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo-, y el partido gobernante PSUV, así como otros sectores adversos al grueso de la oposición, han cuestionado las primarias.



La CNP aún no se pronuncia sobre estos hechos ni respecto al inicio de una investigación penal en su contra, anunciada hoy por la Fiscalía.



No obstante, los candidatos a las primarias, incluida Machado, además de ONG, activistas y partidos políticos de oposición han salido al paso para ratificar su apoyo incondicional a la comisión, encabezada por el abogado Jesús María Casal.



Tras los comicios del domingo, la mayoría de opositores han reiterado su voluntad de mantenerse unidos y de trabajar para lograr la viabilidad de la candidatura de Machado, inhabilitada por la Contraloría para ejercer cargos públicos de elección popular hasta julio de 2030.



Machado también ha prometido a construir la ruta necesaria para llegar a la Presidencia y convocó a "todos" los sectores y actores del país a trabajar en la "construcción" de la ruta presidencial para 2024, cuando espera participar en las elecciones para derrotar al chavismo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es