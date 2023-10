Netanyahu reafirma que "habrá intervención terrestre" en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó este miércoles que "habrá intervención terrestre en Gaza" y que "se trabaja contra reloj" en los preparativos para destruir al grupo islamista palestino Hamás, autor de los ataques contra Israel del pasado día 7 con 1.400 muertos y más de 200 secuestrados.



"Estamos en una guerra por nuestra soberanía, por nuestra existencia y nos hemos fijado dos objetivos fundamentales: erradicar las capacidades militares y gubernamentales de Hamás y hacer todo lo posible por traer de vuelta a casa" a los rehenes en poder del grupo islamista palestino, dijo Netanyahu en una alocución televisada.



El primer ministro israelí apuntó que, junto con el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el jefe del Estado Mayor, teniente general Herzi Halevi, "trabajan contra reloj, día y noche", para ejecutar los objetivos de esta guerra hasta la victoria.



"Y lo hacemos sin consideraciones políticas, lo único que nos importa es salvar a este país y obtener la victoria", recalcó.



"Me gustaría ser claro: el momento de la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel ha sido determinado por unanimidad por el gabinete a cargo de esta misión, junto con el jefe del Estado Mayor General, y trabajamos para garantizar las condiciones más óptimas para nuestras tropas durante las próximas actividades", destacó Netanyahu.



El primer ministro subrayó que van a investigar "a fondo" lo ocurrido en la frontera sur de Israel - la frontera con Gaza.



"Todos tendrán que dar respuestas y yo incluido, pero todo eso sucederá solo después de la guerra", manifestó Netahyahu.



"Como primer ministro -siguió-, soy responsable de garantizar el futuro de este país. Ahora mi papel es guiar a los israelíes, al Estado de Israel y al pueblo de Israel hacia una victoria abrumadora".



Netanyahu recordó que Israel ha matado a "miles de terroristas" y que esto es sólo el comienzo, ya que se están preparando para una ofensiva terrestre.



"No voy a dar detalles sobre cuándo, cómo y cuánto, ni tampoco voy a especificar las diversas consideraciones que estamos tomando en cuenta, muchas de las cuales no son conocidas por la población de Israel, lo que es positivo, porque queremos proteger las vidas de nuestros soldados", indicó.



Netanyahu afirmó que cuando las tropas israelíes entren en Gaza harán "que los asesinos que cometieron estos horrendos crímenes paguen por ello".



Reiteró el llamamiento de las autoridades israelíes a la población civil del norte de Gaza para se vaya en dirección al sur y evite las consecuencias de la operación terrestre. "Salgan y vayan al sur de la Franja de Gaza, abandonen sus hogares", instó Netanyahu.



"Ciudadanos de Israel, no olvidemos ni por un momento el terrible dolor por la pérdida de más de 1.400 de nuestros hermanos y hermanas que fueron masacrados a sangre fría", remarcó el primer ministro.



"Esta es una batalla contra estos terribles monstruos que querían matarnos a todos -dijo-. La pérdida de sus vidas es como flechas apuntando a nuestro corazón, a nuestra alma".



"Juntos lucharemos y juntos venceremos", concluyó el primer ministro de Israel su discurso.



En represalia a los ataques de Hamás del día 7, el Ejército israelí lleva bombardeando a diario la Franja desde esa fecha y ha causado más de 6.500 fallecidos.

