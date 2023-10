Israel pide a sus ciudadanos que abandonen y no viajen a Egipto, Jordania y Marruecos

Israel elevó este sábado el nivel de alerta y emitió una advertencia de viaje para que sus ciudadanos no vayan a Egipto, Jordania o Marruecos ante el riesgo de sean objetivo de ataques en plena guerra con las milicias islamistas palestinas de Gaza.



En un comunicado conjunto del Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina del Primer Ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores, se pide también a los israelíes que estén en estos países que los abandonen "lo antes posible".



"Debido a la continuación de la guerra, en los últimos días se ha detectado otro importante recrudecimiento de las protestas contra Israel en varios países, especialmente en los países árabes de Oriente Medio, junto a muestras de hostilidad y violencia contra símbolos israelíes y judíos", indica el comunicado.



"La retórica de la yihad global se ha vuelto más extrema, lo que exige dañar a israelíes y judíos en todo el mundo", añade.



En consecuencia, el Consejo de Seguridad Nacional ha elevado la alerta de viaje para Egipto, incluido el Sinaí, y Jordania, al nivel 4 de un máximo de 5; lo que implica la recomendación de no viajar y salir inmediatamente a los que ya estén allá.



La alerta de viaje para Marruecos se ha elevado al nivel 3, con la recomendación de evitar cualquier viaje no esencial al país.



Los tres países, en particular el Sinaí egipcio, son destinos habituales de vacaciones para los israelíes.



Las autoridades israelíes pidieron a los israelíes prestar atención a los cambios en estas directrices y evitar viajar, hasta nuevo aviso, a otros países de la región para los que también se ha emitido alerta de viaje incluidos Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Baréin.



También hay alertas para países musulmanes, incluidos Malasia, Bangladesh e Indonesia; mientras que el comunicado aconseja no viajar a las Maldivas, aunque todavía no se ha elevado alerta para el archipiélago.



En general en todos estos países se han registrado en los últimos días manifestaciones de apoyo al pueblo palestino, en plena guerra entre Israel y las milicias islamistas de Gaza, que en algunos casos se han tornado en miuy violentas, como ayer en Cairo.

