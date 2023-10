Zelenski anuncia una "gran reunión internacional" en Malta sobre su Fórmula de Paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció en su discurso a la nación de anoche la celebración este mes de octubre en la isla de Malta de una “gran reunión internacional” sobre su Fórmula de Paz, una propuesta de diez puntos para poner fin a la guerra en la que se exige la retirada de las tropas rusas de Ucrania.



“He informado al presidente (estadounidense Joe) Biden de una gran reunión internacional sobre la Fórmula de Paz, que tendrá lugar en Malta este mes”, dijo el jefe del Estado ucraniano en su alocución, durante la que informó de una conversación telefónica con su homólogo estadounidense.



“América apoya la implementación de la Fórmula de Paz”, afirmó también.



Zelenski también hizo referencia a la conversación que mantuvo este jueves con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la que alabó “la participación activa de la ONU en los esfuerzos globales sobre la Fórmula de Paz”.



Según el presidente de Ucrania, la ONU está “dispuesta a enviar a un representante a la próxima reunión”, que volverá a congregar, explicó, a “asesores” de los presidentes o de los Gobiernos que apoyan el documento.



La cita de Malta sería la tercera reunión organizada por Ucrania en este formato. En las dos reuniones anteriores, celebradas este año en Dinamarca y Arabia Saudí, participaron decenas de asesores de Gobiernos y presidentes de todo el mundo convocados por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.



Ucrania aspira a organizar una cumbre que avale la Fórmula de Paz con el mayor número posible de líderes de todo el mundo presentes, pero muchos de los dirigentes que envían a sus asesores a la reunión mantienen estrechas relaciones con Rusia y no han mostrado disponibilidad.



Entre los puntos del plan de paz de Zelenski destacan el retorno de los prisioneros militares y civiles y la protección del medio ambiente, de la seguridad nuclear, energética y alimentaria. El punto clave es el restablecimiento de la integridad territorial reconocida por la ONU.



Kiev busca obtener apoyo de países del llamado Sur Global que no están dispuestos a romper con Rusia o condenar la invasión a algunos de estos puntos, aunque no se impliquen en la consecución de todos ellos.



Los críticos del plan lo consideran una quimera al poner entre las condiciones la retirada total de las tropas rusas de Ucrania.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es