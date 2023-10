Lavrov: la actividad militar de EEUU, Corea del Sur y Japón preocupa a Pionyang y Moscú

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que la intensificación de la actividad militar de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón en la zona preocupa "seriamente" a Moscú y Pionyang.



"Al igual que nuestros amigos norcoreanos, estamos seriamente preocupados por la intensificación de la actividad militar de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, y la política de Washington de transferir aquí infraestructura estratégica, incluidos aspectos nucleares", dijo Lavrov en la capital norcoreana, citado por la agencia oficial rusa TASS.



El jefe de la diplomacia rusa subrayó que Moscú opone a esta "línea poco constructiva y peligrosa una política que busca garantizar la reducción de las tensiones" e impedir su escalada.



"Nosotros seguimos este rumbo junto con Corea del Norte y China, y nos esforzamos por ofrecer de manera constructiva alternativas a la escalada de tensiones", recalcó.



Lavrov abogó por el restablecimiento de un "proceso de negociación regular sobre cuestiones de seguridad en la Península de Corea sin condiciones previas".



El jefe de la diplomacia rusa llegó este miércoles a la capital norcoreana procedente de Pekín, donde participó en el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda.



Esta es la cuarta visita de Lavrov a Pionyang y se produce después de la cumbre mantenida en septiembre pasado entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, y la creación de grupos de trabajo para llevar las relaciones entre ambos países a "un nuevo nivel" en todos los campos.



Aunque los detalles de aquella cumbre celebrada lejano oriente ruso no se han hecho públicos, Moscú aseguró que brindó espacio para la cooperación militar y espacial entre los dos países.



Según medios como The New York Times, Kim habría acordado apoyar la guerra de Moscú en Ucrania con millones de proyectiles antitanque y de artillería a cambio de ayuda alimentaria, tecnología satelital o de submarinos de propulsión nuclear, supuestos que han sido condenados por Washington y Seúl, que han subrayado que vulnerarían sanciones internacionales.



Estados Unidos aseguró el pasado día 13 que Corea del Norte ha enviado a Rusia por tren y por barco más de mil contenedores con equipos militares y municiones para que puedan ser usados en la guerra en Ucrania.



El Kremlin respondió que hasta el momento las inteligencias occidentales "no han presentado ninguna prueba" sobre la posible entrega de armamento norcoreano a Rusia.

