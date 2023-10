Nueva evacuación del Palacio de Versalles por una alerta de bomba

El Palacio de Versalles fue evacuado de nuevo este martes por una alerta de bomba y, "por razones de seguridad", sus puertas permanecerán cerradas durante todo el día, según un mensaje publicado por la institución en sus redes sociales.



El Palacio de Versalles ya fue cerrado el pasado sábado por el mismo motivo. Estos cierres se han venido repitiendo en centros escolares y estaciones en Francia con el aumento del nivel de alerta terrorista tras el atentado del viernes pasado en la ciudad de Arras.



El sábado también fueron desalojados en París el Museo del Louvre y la estación de Lyon.



Estas alertas se producen en un momento en que se han reforzado las medidas de seguridad en Francia por el conflicto entre Israel y Hamás, y en particular por el atentado yihadista el pasado viernes en un liceo de Arras, en el que un terrorista ruso originario del Cáucaso asesinó con un arma blanca a un profesor e hirió a otras tres personas del centro.



El Gobierno francés elevó entonces el dispositivo de seguridad, en particular con el despliegue de 7.000 militares de la misión antiterrorista Centinela en apoyo de las fuerzas del orden.



Este lunes por la mañana, cuando se tenían que reanudar las clases tras el atentado, el mismo liceo Gambetta fue desalojado por otro aviso de bomba. Como en los otros casos, los artificieros no encontraron ningún artefacto.

