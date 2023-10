El Kremlin dice que no hay pruebas de suministro de armas de Corea del Norte a Rusia

El Kremlin sostuvo hoy que no hay pruebas del suministro de armas de Corea del Norte a Rusia, en contra de lo que afirman EEUU y el Reino Unido, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Los servicios de inteligencia del Reino Unido y EEUU "informan de esto todo el tiempo sin proporcionar ninguna prueba", dijo Peskov desde Pekín, donde acompaña al presidente ruso, Vladímir Putin, durante su visita oficial a China.



El portavoz del Kremlin reiteró que Rusia continuará construyendo relaciones mutuamente beneficiosas con su vecino "más cercano".



"Desarrollaremos estas relaciones en todos los ámbitos, este es nuestro derecho soberano y no creemos que nadie tenga derecho a interferir en esto", señaló.



El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, visitará el miércoles y el jueves Corea del Norte, tal y como acordaron el presidente de Rusia y el líder norcoreano, Kim Jong-un, en su reunión en el lejano oriente ruso en septiembre pasado.



Aunque los detalles de aquella cumbre no se han hecho públicos, Moscú aseguró que el encuentro brinda espacio para la cooperación militar y espacial entre los dos países.



Según medios como The New York Times, Kim habría acordado apoyar la guerra de Moscú en Ucrania con millones de proyectiles antitanque y para artillería a cambio de que Pionyang reciba ayuda alimentaria, tecnología satelital o de submarinos de propulsión nuclear, unos supuestos que han sido condenados por Washington y Seúl, que han subrayado que vulnerarían sanciones internacionales.



Estados Unidos aseguró el pasado día 13 que Corea del Norte ha enviado a Rusia por tren y por barco más de mil contenedores repletos de equipos militares y municiones para que puedan ser usados en la guerra en Ucrania.



Además, la Casa Blanca difundió imágenes que presuntamente muestran la transferencia de armamento de Corea del Norte a Rusia.



En las imágenes se detalla en una leyenda escrita que, entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre, se enviaron una serie de contenedores desde la ciudad portuaria de Najin (Corea del Norte) hasta Dunay (Rusia) a través de un buque.



Desde Dunay, los contenedores se trasladaron por tren hasta un depósito de municiones en el suroeste de Rusia, cerca de Tijoretsk, a unos 290 kilómetros de la frontera rusa con Ucrania por ferrocarril.



Un día después, el Reino Unido "condenó enérgicamente la decisión de Rusia de abastecerse de armas de Corea del Norte para su guerra ilegal".

