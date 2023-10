Israel desmiente las informaciones de un alto el fuego en Gaza

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó este lunes las informaciones difundidas por medios de comunicación de que haya un alto el fuego en la Franja de Gaza.



En un breve comunicado señaló que "actualmente no hay ningún alto el fuego ni ayuda humanitaria en la Franja de Gaza a cambio de la salida de extranjeros", como había señalado la prensa.



Anteriormente, medios de comunicación había informado de que Israel había aceptado un cese de las hostilidades a partir de las 9.00 hora local (06.00 hora GMT) en un arreglo acordado con Egipto y Estados Unidos.



El jefe de la oficina de Información del Gobierno de Hamás en Gaza, Salama Maruf, indicó, por su parte, que ellos no han recibido ninguna notificación ni confirmación de las autoridades concernidas sobre una posible tregua humanitaria en la zona.



Pese al desmentido de la oficina del primer ministro, la prensa israelí apuntó hoy que varios ministros del Likud, el partido de Netanyahu, se oponen "de forma vehemente" a un alto el fuego en Gaza para permitir la entrada de ayuda a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto.



Egipto tiene previsto abrir hoy el paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio, para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de extranjeros del enclave palestino, dijeron a EFE fuentes de seguridad egipcias.



Dichas fuentes precisaron que con esa apertura entrará "ayuda árabe y egipcia" a la Franja y se permitirá la salida de los extranjeros.



Hasta el momento, el Gobierno egipcio no ha confirmado esta información.



En paralelo, este lunes se espera la llegada a Israel del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien visita la zona por segunda vez en una semana en el marco de los contactos diplomáticos para abordar la crisis en la región.



Mientras, Israel continúa acumulando tropas cerca de Gaza de cara a una inminente invasión terrestre de la Franja como represalia del ataque del pasado 7 de octubre del grupo islamista palestino Hamás contra objetivos israelíes.



En diez días de guerra, los muertos en la Franja superan los 2.670, la cifra más alta en la historia del enclave -que ya cuenta más muertos que en la contienda de 2014 que duró 55 días- y los heridos suman 9.600.



En Israel fallecieron más de 1.400 personas, la gran mayoría civiles, por el ataque de Hamás, la peor matanza en la historia del país.

