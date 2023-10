Israel abre un nuevo corredor de salida del norte de Gaza hasta mediodía

El Ejército israelí ha anunciado este domingo a la población del norte y del centro-norte de Gaza la apertura de un nuevo corredor de salida hacia el sur del enclave que permanecerán en vigor de 10.00 a 13.00 (entre las 09.00 y las 12.00, hora peninsular en España).

Un total provisional de 2.329 palestinos han muerto y 9.042 han resultado heridos en Gaza por la contraofensiva lanzada por Israel a los ataques de Hamás contra el sur del país que comenzaron el pasado sábado.

Ataques israelíes en Gaza, los más mortales en la franja

El número de muertos por los bombardeos incesantes de Israel sobre Gaza ya alcanza los 2.329, superando el saldo total de la guerra de 2014 que duró casi dos meses y que era hasta ahora la más cruenta vivida en el enclave palestino.



Los ataques indiscriminados israelíes han causado además 9.042 heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha tildado de "limpieza étnica" la campaña israelí desencadenada por el ataque sorpresa hace una semana del grupo islamista Hamás.



Esa agresión dejó en Israel más de 1.300 muertos, la mayoría de ellos civiles.



A los de Gaza se añaden 55 muertos y más de 1.100 heridos en Cisjordania ocupada, donde el viernes hubo numerosas protestas palestinas disueltas con gas lacrimógeno y disparos con munición real por las fuerzas israelíes.



"En ocho días de guerra salvaje, las fuerzas de ocupación israelíes ya han matado a más personas que en 55 días de guerra en 2014, lo que confirma que los crímenes que se cometen contra nuestro pueblo equivalen a una limpieza étnica", afirmó el portavoz del Ministerio, Ashaf al Kudra.



Israel ha exhortado a los civiles de la ciudad de Gaza a dejar sus viviendas, para no servir de escudos humanos a Hamás, y refugiarse en la mitad sur de la Franja, pero al mismo tiempo ha continuado bombardeando también la zona sur, como corroboraron hoy las Fuerzas Armadas israelíes.



El portavoz del canal de información en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, reiteró este llamamiento este domingo y anunció que entre las 10.00 y las 13.00 horas local (7.00 a 10.00 GMT) no se bombardearía la calle Salahaddin, la arteria central que recorre la Franja de norte a sur, para facilitar la evacuación.



Un comunicado del Ministerio de Sanidad gazatí subraya que desde el inicio de la guerra, 55 familias han sido aniquiladas por completo por los bombardeos y acusa a Israel de llevar a cabo una "guerra de exterminio" contra Gaza.



Rechaza la exigencia israelí de evacuar varios hospitales en la ciudad de Gaza, hecha pública el viernes con un ultimátum varias veces prorrogado hasta la tarde del sábado.



"Nuestra postura moral nos obliga a seguir trabajando. No abandonaremos los hospitales, así las derriben encima de nuestras cabezas", indica el comunicado.



También denuncia el estricto bloqueo de la Franja por parte de Israel, que hace varios días cortó el suministro de agua, electricidad y combustible y no permite la entrada de mercancías de ningún tipo, bombardeando incluso el paso fronterizo de Rafah en el sur, que comunica Gaza con Egipto y que permanece cerrado desde entonces.



El Ministerio pide la apertura de un paso para poder llevar ayuda humanitaria a la Franja y para poder evacuar a enfermos y heridos para ser tratados fuera de Gaza.



"La Franja de Gaza sufrirá una catástrofe si no se abre un paso para traer material médico", avisa.



Por otra parte, el portavoz del Gobierno gazatí formado por Hamás, Salama Maruf, denunció este domingo la decisión de la compañía francesa Eutelsat de cortar la señal de emisión del canal de televisión de Hamás, Al Aqsa.



Atribuyó esta decisión, también tomada durante conflictos en 2010 y 2016, al "lobby sionista" y la tildó de "vulneración a la libertad de expresión".

