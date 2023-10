Irán advierte a Israel que algunos grupos podrían abrir otro frente en la guerra de Gaza

Irán advirtió a Israel de la posibilidad de que miembros del llamado Eje de la Resistencia, alianza contra el Estado judío, abran “otro frente” si continúan los crímenes de guerra en Gaza.



“Algunos altos cargos occidentales me preguntan si se abrirán nuevos frentes contra el régimen israelí”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, en Beirut.



“Dada los continuación de los crímenes de guerra y el estado de sitio, cualquier escenario o decisión de otros miembros del Eje de la Resistencia es posible”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, en Beirut.



El jefe de la diplomacia iraní no específico qué países o grupos podrían responder del llamado Eje de la Resistencia, alianza liderada por Irán y formada por organizaciones militantes palestinas, sirias y libanesas, como Hizbulá.



“Naturalmente, el régimen sionista y sus aliados serán responsables de las consecuencias”, añadió Abdolahian.



El ministro de Exteriores iraní realizó la advertencia a su llegada a Líbano, viaje que forma parte de una gira regional que ya le llevó a Irak y, según medios del país persa, incluye además Siria.



Antes de partir de Teherán, Abdolahian acusó a Israel de buscar un genocidio en Gaza con el corte de la electricidad y el agua, además de la negación de la entrada de comida y medicinas.



La OTAN pidió ayer a Irán y a la milicia libanesa Hizbulá que no “se aprovechen” del enfrentamiento entre el Estado israelí y Hamás ni lleven a cabo una escalada del conflicto.



Al mismo tiempo, Estados Unidos “aún” no ha encontrado “ningún indicio” de la participación iraní en los ataques del grupo terrorista Hamás, financiado y apoyado por Teherán.



La República Islámica de Irán e Israel son enemigos acérrimos, suponen una amenaza existencial mutua, compiten por la hegemonía regional y mantienen una guerra encubierta con ciberataques, asesinatos y sabotajes.



El país persa celebró con felicitaciones y fuegos artificiales el inicio del ataque de Hamás el sábado y el Gobierno iraní ha dado su apoyo a “la legítima defensa del pueblo palestino”.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es