ONG denuncia que el "ultimátum" de evacuar norte de Gaza es un "crimen de guerra"

La ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC) denunció hoy que el "ultimátum" del Ejército de Israel para la evacuación de civiles del norte de la Franja de Gaza, no tiene "ninguna garantía de seguridad o de retorno" y equivale a un "crimen de guerra de traslado forzoso".



“La exigencia del Ejército israelí de que 1,2 millones de civiles del norte de Gaza se reubiquen en el sur en un plazo de 24 horas, sin ninguna garantía de seguridad o retorno, equivaldría al crimen de guerra de traslado forzoso. Hay que revertirlo", dijo en un comunicado el secretario general del NRC, Jan Egeland.



La ONG emitió el comunicado en respuesta a la exigencia de Israel, que pidió hoy la evacuación de los civiles del norte de la Franja de Gaza, incluyendo la ciudad de Gaza, y les instó a desplazarse hacia el sur, lo que implica el movimiento de más de 1 millón de personas y sugiere una operación terrestre inminente.



En este sentido, la NRC recordó que el "castigo colectivo" de los civiles del enclave palestino en represalia por el brutal ataque de Hamás el pasado sábado que se saldó con más de 1.300 muertos en Israel es "ilegal según el derecho internacional".



Asimismo, Egeland dijo que "innumerables personas" en el norte de la Franja de Gaza no tienen medios para reubicarse de forma segura ante el incesante bombardeo de las fuerzas israelíes contra el enclave, habitado por más de 2,2 millones de personas y al borde de una catástrofe humanitaria.



"Tememos que Israel pueda afirmar que los palestinos que no pudieron huir del norte de Gaza pueden ser considerados erróneamente como participantes directos en las hostilidades y atacados", dijo la organización, que exigió a Estados Unidos, el Reino Unido y a la Unión Europea exigir que la orden de reubicación "imposible" sea "rescindida de inmediato".



La orden implica la reubicación de al menos 1,1 millones de personas -casi la mitad de la población de la Franja-, algo que la ONU ve "imposible" ahora y que puede tener "graves consecuencias humanitarias".



Gaza está al borde del colapso tras los bombardeos israelíes que se suceden desde el sábado y que dejaron ya 1.572 muertos y 7.262 heridos.

