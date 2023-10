Putin y Kim Jong-un intercambian mensajes por el 75 aniversario de relaciones bilaterales

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han intercambiado mensajes de felicitación con motivo del 75 aniversario de relaciones bilaterales, informó hoy la agencia estatal norcoreana KCNA.



El intercambio llega poco después de que ambos líderes celebraran una cumbre en Rusia en un momento de acercamiento entre los dos países, muy aislados diplomáticamente.



"Estoy muy satisfecho de haber realizado recientemente una visita oficial de buena voluntad a Rusia y de haber intercambiado opiniones profundas y francas con el camarada Putin sobre el desarrollo exhaustivo de las relaciones amistosas entre la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país) y Rusia", escribió Kim en su carta, detalló hoy KCNA.



El líder norcoreano expresó además su convicción de que los lazos "se desarrollarán con firmeza a un nuevo nivel".



Por su parte, Putin "expresó su satisfacción por el hecho de que las relaciones Rusia-Corea continúen desarrollándose de manera positiva en todas las esferas con base en la gloriosa tradición del pasado".



"El reciente encuentro en el Cosmódromo de Vostochni fue la mejor prueba de ello", añadió Putin.



Kim y Putin se reunieron en septiembre en Vostochni, en la región de Amur, y , aunque los detalles no se han hecho públicos, Moscú aseguró que el encuentro brinda espacio para la cooperación militar y espacial entre los dos países.



Según medios como The New York Times, Kim habría acordado apoyar la guerra de Moscú en Ucrania con millones de misiles antitanque y munición para artillería a cambio de que Pionyang reciba ayuda alimentaria, tecnología satelital o de submarinos de propulsión nuclear, unos supuestos que han sido condenados por Washington y Seúl, que han subrayado que vulnerarían sanciones internacionales.



En una referencia a la invasión de Ucrania, Kim expresa también en la carta su deseo de que el pueblo ruso "siempre resulte victorioso y glorioso en la lucha por frustrar la persistente política hegemónica de los imperialistas y contra los movimientos para aislar y ahogar a Rusia".



El intercambio epistolar se produce días después de que imágenes por satélite mostraran un incremento sustancial del volumen de intercambios de mercancías en el único paso fronterizo que une ambos países.



El 12 de octubre de 1948 la Unión Soviética se convirtió en el primer país en reconocer la existencia de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país), que se había proclamado Estado independiente un mes antes.



Desde entonces Pionyang y Moscú, que se hizo cargo de la administración de la mitad norte de la península coreana tras la derrota de Japón en la II Guerra Mundial en el verano de 1945, consideran esa fecha como la del establecimiento oficial de relaciones diplomáticas.

