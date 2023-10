EEUU subraya que la OTAN "es más fuerte y está más unida que nunca"

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, celebró este jueves que la OTAN "es más fuerte y está más unida que nunca", y subrayó que sigue siendo el foro "fundamental" para mantener consultas sobre seguridad transatlántica.



"Seguimos centrados en fortalecer la defensa y disuasión para la OTAN y solo diré que la OTAN es más fuerte y está más unida que nunca", afirmó en una comparecencia junto al secretario general aliado, Jens Stoltenberg, antes del inicio de la segunda y última jornada de la reunión de ministros de Defensa de la Alianza que se celebra en Bruselas.



Añadió que la OTAN "sigue siendo el foro fundamental para las consultas, decisiones y acción para la seguridad transatlántica".



Este jueves, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, informará a los titulares de Defensa de la Alianza sobre la situación en su país tras la ofensiva lanzada por el movimiento islamista Hamás y la respuesta de Israel contra la Franja de Gaza.



El secretario de Defensa estadounidense dijo saber que Stoltenberg comparte "su furia por los ataques terroristas en Israel llevados a cabo por Hamás" y la "determinación" estadounidense de "apoyar a Israel para que se defienda".



También señaló que el de esta semana es el primer encuentro de los ministros de Defensa aliados desde la cumbre que los líderes de la OTAN celebraron en Lituania el pasado julio.



"Durante esta reunión creo que tendremos una gran oportunidad de trabajar en cómo vamos a implementar las decisiones que tomaron nuestros líderes en Vilna", comentó.



En la cumbre en la capital lituana, la Alianza aprobó elevar el nivel del diálogo político con Ucrania y los nuevos planes regionales para defender rápidamente a cualquier aliado que se vea amenazado.



La jornada del miércoles, los ministros de Defensa se centraron en Ucrania, mientras que hoy tratarán, además de la situación en Oriente Medio, la capacidad de disuasión y defensa o las misiones de la OTAN en Irak y Kosovo.



Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, agradeció a Austin al recibirlo su “liderazgo personal” especialmente en el apoyo a Ucrania.



“Proporciona liderazgo en seguridad para todos los aliados de la OTAN y eso es algo que realmente apreciamos”, afirmó.



El político noruego también destacó el hecho de que los aliados europeos y Canadá “realmente han intensificado y también están proporcionando un apoyo sustancial a Ucrania”.



Stoltenberg se refirió a que hoy esperan conocer del ministro de Defensa israelí información sobre “los horrendos ataques terroristas contra Israel durante el fin de semana” por parte de Hamás.



El ministro de Defensa canadiense, Bill Blair, reiteró "la condena inequívoca" de su país con respecto a la "brutal violencia de Hamás contra civiles, que nunca es aceptable".



"Israel tiene el derecho a defenderse de acuerdo con el Derecho Internacional", manifestó.



El ministro estonio de Defensa, Hanno Pevkur, confió en que el conflicto entre Israel y Hamás “termine lo antes posible” y resaltó que, en la primera jornada de la ministerial, escucharon a Austin decir que “no afectará a la ayuda a Ucrania”.



Según dijo, Rusia “está utilizando este conflicto para engañar e intentar desunir a Occidente. Así que mi mensaje a todos los que están pensando que no habrá unidad es que estamos unidos y ayudaremos a Ucrania y también a Israel”.



"Tenemos que entender que no hay lugar para el terrorismo en el mundo", enfatizó Pevkur, quien agregó al mismo tiempo que, "por supuesto, Israel tiene pleno derecho a protegerse".



El ministro británico, Grant Shapps, puso de relieve que “cuando Israel, que con toda razón tiene derecho a defenderse, va ahora a por Hamás, va a por los terroristas, no está atacando a civiles a propósito”, y consideró que “esa es una diferencia crítica muy, muy importante que creo que todo el mundo tiene que entender”, dijo.



“Entendemos en la guerra que a veces puede haber daños civiles o daños colaterales, pero ese no es el propósito de lo que Israel está haciendo”, afirmó Shapps, que recalcó en todo caso que Israel “debe actuar dentro del derecho internacional”.



“Todos los países tienen el deber de hacerlo. Pero no hay equivalencia entre el grupo terrorista Hamás e Israel, que tiene todo el derecho a defenderse”, concluyó.



Por su parte, el titular de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que Berlín ha aceptado la petición de Israel de devolverle unos drones israelíes que Alemania tiene en régimen de "leasing" y que además prestarán ayuda sanitaria. "Estamos al lado de Israel", dijo.

