Stoltenberg garantiza a Zelenski el apoyo de la OTAN en su primera visita desde la guerra

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó este miércoles el apoyo de la Alianza al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la primera visita del mandatario a la sede de la organización transatlántica desde el inicio de la guerra de invasión rusa.



“Nos mantendremos con ustedes proporcionando apoyo a Ucrania, porque esto es realmente importante para el conjunto de la OTAN”, destacó Stoltenberg ante la prensa tras recibir a Zelenski.



Zelenski llegó a la sede de la OTAN en una visita sorpresa a Bruselas para participar en la reunión de la coalición de países liderada por Estados Unidos en apoyo a Ucrania que se celebra hoy, antes del encuentro de los ministros de Defensa de la Alianza.



Se entrevistará igualmente con el primer ministro belga, Alexander de Croo, para abordar las cuestiones de los aviones F-16 que los aliados planifican entregar a Kiev y cómo utilizar los fondos congelados a Rusia.



Stoltenberg aseguró que los aliados “movilizarán más apoyo a Ucrania” en la mencionada reunión y, además, apuntó que los ministros celebrarán un nuevo Consejo OTAN-Ucrania, la plataforma en la que las dos partes abordan como iguales problemas de seguridad.



“Reforzaremos más nuestra relación y ayudaremos a Ucrania a avanzar hacia la membresía de la OTAN”, indicó.



El político noruego recalcó ante Zelenski que “su lucha es nuestra lucha, su seguridad es nuestra seguridad y sus valores son nuestros valores”.



Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recomendó a los líderes del mundo que se desplacen a Israel para apoyar a las víctimas de "ataques terroristas" en el país, que se enfrenta en una guerra al grupo islamista Hamás.



"Mi recomendación a los lideres es ir a Israel y apoyar a la gente, solo a la gente. No hablo de ninguna institución. Solo apoyar a la gente que ha estado bajo ataques terroristas, que está muriendo ahora", declaró.



Tras la reunión de la coalición de países que apoyan a Ucrania, conocida como Grupo de contacto para la defensa de Ucrania, comenzará la reunión de ministros de Defensa de la OTAN propiamente dicha, en la que se espera que los aliados se pronuncien sobre la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás.



"Habrá algunas señales de Ucrania. Por supuesto, estamos en guerra, así que entendemos qué significan los ataques terroristas", comentó Zelenski.



"Recuerdo los primeros días de nuestra guerra a gran escala. Empezó con ataques desde Bielorrusia con misiles, después el ejército ruso. Fue la mayor tragedia que tuvimos. Tanta gente muriendo. Fue muy importante no estar solo, muy importante, y puede ayudar a salvar tu nación", completó.



Señaló que "a veces" se piensa en "cómo prevalecer en la guerra, en cómo gestionar algo, el diálogo con Irán o Rusia".



"Tenemos que pensar de forma opuesta. Tenemos que no dar posibilidad a los agresores incluso de pensar en la III Guerra Mundial, la nueva ola de agresión, la nueva tragedia", manifestó.



Zelenski indicó que en la reunión del Grupo de contacto para la defensa de Ucrania se hablará sobre "prioridades, cómo echar a Rusia de nuestra tierra nativa", en referencia al territorio ucraniano.



Las principales prioridades de defensa de Ucrania son ahora fortalecer la defensa aérea del país, obtener misiles de largo alcance y fortalecer el potencial de artillería, señaló el mandatario ucraniano.



“Lo que estamos viendo ahora es que el presidente (ruso, Vladímir) Putin se está preparando una vez más para utilizar el invierno como arma de guerra. Es decir, atacar el sistema energético, la infraestructura del gas, tenemos que impedirlo y con unas capacidades de defensa aérea más avanzadas y aumentadas, podemos marcar una gran diferencia”, resumió Stoltenberg.

