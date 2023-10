Borrell reconoce que la forma de tratar la paz entre Palestina e Israel no fue la adecuada

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reconoció hoy desde Mascate, capital de Omán, que la forma de tratar la paz entre Palestina e Israel "no fue la adecuada" y que hay que retomar el asunto, al tiempo que señaló que la prioridad ahora es evitar que la crisis provocada por la guerra entre la milicia islámica palestina Hamás e Israel se extienda.



Borrell se expresó así en la apertura de la reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la UE, en donde indicó que "la situación (en Gaza e Israel) es horrible" y que "lo más importante es evitar que la crisis actual se extienda", ya que "lo que ha ocurrido significa que nuestra forma de tratar la cuestión de la paz no era la adecuada".



"Nuestra prioridad ahora es frenar la violencia, proteger a los civiles y liberar a los prisioneros", dijo.



En su alocución apuntó que "no hay que dejar de esforzarse por un proceso de paz con los palestinos" y tampoco hay que dejar el problema sin solución: "si no es la solución de los dos Estados, ¿qué solución habrá", se preguntó, en la reunión copresidida por el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi.



Durante su discurso, que se centró en la guerra de Israel con las milicias islamistas de Hamás en Gaza, indicó que los contactos que han mantenido hasta ahora, entre ellos con Arabia Saudí y otros líderes de la región, "no son suficientes".



"Tenemos que volver al proceso de paz, tenemos que esforzarnos de forma continua, porque este conflicto no se frenará y continuará en el tiempo", sentenció.



Borrell alertó también del peligro de "la islamofobia" y que "no debe haber miedo de los palestinos o lo que se llama palestinofobia".



Estas declaraciones se producen un día después de que la Comisión Europea anunciara una revisión "urgente" de la ayuda de la Unión Europea a Palestina para garantizar que ninguna financiación pueda ir "indirectamente" a actividades terroristas.



En este sentido, Borrell aclaró que "al no haber pagos previstos, no habrá suspensión de pagos", tal y como autoridades europeas habían anunciado en un primer momento.



De hecho, el jefe de la diplomacia europea señaló que una "suspensión de pagos -castigando a todo el pueblo palestino- habría dañado los intereses de la UE en la región y sólo habría envalentonado aún más a los terroristas".



Durante la reunión con los países del CCG, la UE tratará, además, la importancia de la seguridad marítima en la región y el comercio, con el que Borrell afirmó que quiere "más cooperación".



Hoy también hay prevista la reunión de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE para abordar la situación en Israel y en la región convocada por Borrell.



Algunos de los titulares de Exteriores comunitarios participarán en persona en el consejo extraordinario y otros por videoconferencia, precisó un portavoz de Exteriores de la Comisión Europea en Bruselas.



La UE ha expresado su solidaridad con Israel tras el ataque sorpresa del grupo islamista Hamás, mientras que los edificios de las instituciones comunitarias se han iluminado este fin de semana con la bandera de ese país, que Bruselas y los Veintisiete han señalado "tiene derecho a defenderse".

