Francia va a duplicar las plazas en centros de retención para expulsar a sin papeles

El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, quiere duplicar el número de plazas en los centros de retención destinados a inmigrantes sin papeles en espera de que se resuelva su expediente con vistas a su expulsión, para pasar de cerca de 1.500 a 3.000.



En una entrevista publicada este sábado en la página web de Le Parisien, Darmanin justificó la ampliación de los centros de retención en una docena de ciudades, con alrededor de un centenar de plazas adicionales en cada uno, como una medida de "firmeza" frente a la inmigración irregular.



Señaló que "la inmigración ha existido desde siempre y seguirá existiendo. La cuestión es saber cómo acogemos a las personas, cómo las integramos y a quién queremos en nuestro territorio".



Insistió en que para controlar el fenómeno "hay que encontrar soluciones europeas" porque en otro caso no habrá solución. Y que Francia por su parte con la expansión de sus centros de retención está mostrando "una gran firmeza, sin precedentes, para luchar contra la inmigración irregular".



El principal proyecto ahora del titular de Interior ahora es un proyecto de ley sobre la inmigración que espera que pueda iniciar su tramitación en el Senado el 6 de noviembre y que pretende, sobre todo, agilizar las reglas para expulsar a los sin papeles.



Para defender ese texto, explicó que mientras desde comienzos de año han sido expulsados "bajo" sus "instrucciones" 2.500 delincuentes extranjeros desde el 1 de enero, hay otros 4.000 que no puede expulsar "porque la ley -dijo- me lo impide".



Con su proyecto de ley, lo que quiere es que los parlamentarios le den "ese poder de firmeza".



También que la respuesta a los inmigrantes que soliciten un permiso de residencia sea mucho más rápida y que se pueda legalizar a los sin papeles que "desde hace mucho tiempo" trabajan en Francia, a condición de que hablen francés, de que no tengan antecedentes penales y estén integrados.



Aseguró que eso no tendrá un efecto llamada porque será una regularización "caso por caso" de personas que llevan más de tres años en Francia.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es