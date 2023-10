El Kremlin asegura que Rusia no tiene intención de efectuar ensayos nucleares

El Kremlin afirmó hoy que no tiene intención de efectuar ensayos nucleares ante la posibilidad de que Rusia revoque la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés) de 1996.



"Esto no significa una declaración de intenciones de realizar ensayos nucleares", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, admitió ayer la posibilidad de revocar la ratificación rusa del CTBT.



"Esa es una cuestión para los diputados de la Duma. Teóricamente se puede retirar esa ratificación. Si lo hacemos, eso será más que suficiente", dijo el jefe del Estado en una intervención en el Foro Internacional de Debate Valdái.



El portavoz del Kremlin precisó que el mandatario se refería a "llevar la situación a un denominador común", ya que EE.UU. no ha ratificado el CTBT.



Horas antes el presidente de la Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, se hizo eco de las palabras de Putin y anunció en su canal de Telegrama que la junta de portavoces del Legislativo abordará la revocación de la ratificación en su próxima reunión.



El legislador recalcó ello responde a los intereses nacionales de Rusia y "será una respuesta de espejo a Estados Unidos, que hasta ahora no ha ratificado el tratado".



"La situación en el mundo ha cambiado. Washington y Bruselas han desatado una guerra contra nuestro país. Los actuales retos demandan nuevas decisiones", subrayó.

