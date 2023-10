Francia comienza la retirada de sus militares de Níger por la tensión con los golpistas

Francia inicia esta semana la salida de sus 1.500 militares estacionados en Níger por las tensiones con la junta salida del golpe de Estado de julio, que también han llevado a la salida del embajador en Niamey y a la evacuación de la comunidad francesa en ese país del Sahel.



En un comunicado publicado este jueves, el Ministerio francés de Defensa explicó que la retirada de los soldados y de los medios militares que se inicia "esta semana" debe permitir la vuelta de todos ellos a Francia "antes de fin de año".



El departamento de Defensa insistió en que para que la operación se lleve a cabo con éxito es "esencial" la coordinación con el Ejército de Níger.



A ese respecto, afirmó que "se han tomado todas las disposiciones para que los movimientos se desarrollen con buen orden y en seguridad".



La retirada fue anunciada el 24 de septiembre por el presidente francés, Emmanuel Macron, tras dos meses de tensiones entre París y la junta militar salida del golpe de Estado del 26 de julio contra el presidente Mohamed Bazoum.



La semana pasada volvió a Francia el embajador en Niamey, al que esa junta reclamaba su partida, y que había estado durante varias semanas cercado en su legación diplomática.



La ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, denunció este miércoles las "condiciones inadmisibles" en las que está detenido Bazoum por los golpistas, que lo mantienen como "rehén" e insistió en que su país sigue pidiendo que "vuelva el orden constitucional".



Colonna precisó que se estaba negociando con la junta el retorno de las tropas francesas "con seguridad" pero que eso "no significa para nada un cambio de la posición de fondo" de Francia sobre la legitimidad de Bazoum como presidente y sobre el respaldo a la actuación de la Comunidad Económica de Estados del África del Oeste (CEDEAO).



Pero la ministra justificó ese retorno porque los 1.500 militares franceses, que estaban en Níger a petición de las autoridades depuestas por el golpe de julio para luchar contra los grupos terroristas en el Sahel en las actuales circunstancias "no pueden ejercer su misión".



"No vamos a cooperar con regímenes golpistas", aseguró la jefa de la diplomacia francesa. También había tenido que retirarse el contingente militar francés en Mali en 2022 por la confrontación con la junta militar salida allí también de un golpe de Estado. Francia mantiene presencia militar en el Sahel en Chad.