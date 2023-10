Deniegan la marca 'Encerrar a Putin' para prendas de ropa por aprovecharse de la invasión

La Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) ha denegado la solicitud de dos particulares de Suecia para usar comercialmente en prendas de ropa la marca 'Put Putin in' ('Encerrar a Putin') porque "viola los principios morales" al buscar sacar provecho de un acontecimiento tan trágico y con miles de muertos como la invasión rusa de Ucrania.



Según la base de datos de la EUIPO eSearch Plus, los dos peticionarios de la pequeña ciudad sueca de Katrineholm, al suroeste de Estocolmo, presentaron el 6 de marzo de 2023 la solicitud de proteger en el mercado de la UE la marca 'Put Putin in' para todos los artículos englobados en la clase 25 de la clasificación de Niza, que comprenden principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería.



Se incluyen los zapatos, uniformes, trajes, pantalones, camisas, faldas, chaquetas, abrigos y todo tipo de artículos de vestir, como calzoncillos, bragas, ligas y ligueros, enaguas y corsés, pero la EUIPO (con sede en Alicante) ha denegado la solicitud con fecha del pasado 23 de agosto en virtud del artículo 7.1 del Reglamento de Marcas de Los 27.



Éste señala que se consideran no registrables los términos contrarios a las buenas costumbres, así como los blasfemos, discriminatorios o insultantes, y en este contexto la Euroagencia ve que la petición de los dos suecos es "contraria a la moralidad".



Para los eurofuncionarios expertos en propiedad intelectual (PI), esto es así porque el público objetivo de la marca 'Put Putin in' es de habla inglesa y percibiría el significado como 'poner a Putin dentro' o 'encerrar a Putin', algo "contradictorio contra la moral pública, ya que busca sacar provecho de un evento ampliamente experimentado tan trágico como la invasión rusa de Ucrania", un conflicto que ha provocado "la muerte de miles de soldados y civiles".



"Se aprovecha una tragedia con fines comerciales, es decir, hay una intención de buscar ganancias financieras de un acontecimiento trágico, aunque los consumidores puedan percibirlo como positivo: Encerrar a Putin (en prisión)", según el fallo denegatorio de la Euroagencia.



Contra este dictamen cabe recurso en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la contestación, previo pago de una tasa que se eleva a 720 euros, según se refleja en la información accesible a los consumidores a través de la plataforma eSearch Plus.



La EUIPO es la segunda mayor agencia descentralizada de la UE que, con un presupuesto de 589 millones de euros y cerca de 1.200 eurofuncionarios, se dedica desde Alicante al registro de la marca, el dibujo y el modelo comunitario, además de albergar el Observatorio europeo contra la piratería.