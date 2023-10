Dos españoles heridos en el accidente de autobús que causó 21 muertos cerca de Venecia

Dos españoles resultan entre los 15 heridos del accidente de tráfico que se produjo este martes en Mestre, localidad cercana a Venecia (noroeste de Italia), y en el que murieron 21 personas, cuando un autobús cayo al vació desde un paso elevado y se incendió.



Según el delegado de Gobierno de Venecia, Michele di Bari, al telediario de la RAI, entre los 15 heridos, once han podido ser identificados y hay dos españoles, cuatro ucranianos, un alemán, un francés, un croata y dos austriacos.



Según una primera hipótesis, es posible que el conductor, un italiano de 40 años que también falleció, se sintiese mal ya que no hay señales de frenada y el autobús estaba circulando por un tramo recto antes de romper el guardarraíl y caer al vació e incendiarse, según explicó a los medios el comandante de la policía municipal de Venecia, Marco Agostini.



El fiscal jefe de Venecia, Bruno Cherchi, anunció que hoy se realizaría un examen de lo sucedido y se comenzará con una investigación médico-legal así como se proseguirá con la identificación de las víctimas.



El vehículo era un autobús eléctrico que llevaba a los turistas y residentes del camping "Hu" de Marghera.



Entre las víctimas ya identificadas, dos de ellas son niños y una joven de 14 o 15 años, y también se encuentran cinco ciudadanos ucranianos, un alemán, y el conductor del vehículo, según confirmó el delegado de gobierno de Venecia, Michele Di Bari.



Mientras que entre los 15 heridos, que fueron trasladados a tres hospitales de la zona, hay 5 de los cuales se encuentran en estado grave, entre ellos una niña de 5 años con quemaduras.



De las victimas mortales, 19 fallecieron en el acto y otras 2 mientras eran trasladados en ambulancia, mientras que los heridos, 3 de ellos menores y 6 de ellos en estado muy grave, fueron derivados a hospitales de Mestre, Mirano, Dolo, Padua y Treviso, según fuentes de la alcaldía de Venecia.



Nada más producirse, los equipos de socorro trabajan en el lugar del accidente, donde se congregaron numerosas ambulancias y vehículos de bomberos, mientras se bloqueó la circulación de trenes entre Mestre y la estación de Santa Lucía en Venecia, según los medios locales.



La primera ministra, Giorgia Meloni, expresó su "más sentido pésame, personal y de todo el gobierno, por el grave accidente ocurrido en Mestre. Pienso en las víctimas y en sus familiares y amigos. Estoy en estrecho contacto con el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro y con el ministro (del Interior) Matteo Piantedosi para seguir las noticias sobre esta tragedia".



El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, uno de los primeros en acudir al lugar de la tragedia, reveló que había decretado "luto, en memoria de las numerosas víctimas que se encontraban en el autobús caído. Una escena apocalíptica, no hay palabras".