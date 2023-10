Tailandia confía en que el tiroteo que causó dos muertos en Bangkok no afecte al turismo

El primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, afirmó este miércoles que confía en que el tiroteo la víspera en Bangkok que causó dos muertos, incluida una turista china, no afecte al sector del turismo en un momento en el que las autoridades tratan de aumentar el número de visitantes del gigante asiático.



En un mensaje en Facebook, Srettha indicó que el tiroteo, perpetrado supuestamente por un joven de 14 años con un historial de enfermedad mental que está detenido, fue un suceso asilado, aunque las autoridades tomarán medidas para incrementar la seguridad.



El primer ministro afirmó que asistió hoy a un evento sobre tecnología en el centro comercial Siam Paragon, donde ocurrió el tiroteo, para elevar la confianza en el país y reiteró el pésame por los fallecidos y heridos.



"Tales eventos no pueden controlarse. Sin embargo, creo que los policías y el centro Siam Paragon hicieron todo lo que pudieron para minimizar los daños", precisó Srettha.



El tiroteo ocurrió en una concurrida zona turística de Bangkok, lo que creó pánico entre la multitud, y en un momento delicado porque Tailandia trata de recuperar el turismo chino perdido durante la pandemia, para lo que ha eliminado el visado a los viajeros del gigante asiático hasta febrero.



La Embajada de China en Bangkok publicó hoy un comunicado en Facebook para explicar que el primer ministro tailandés se puso en contacto con ellos para expresar las condolencias e informarles sobre el incidente, en el que una persona china murió y otra resultó herida.



La delegación china indicó que Tailandia trabaja para garantizar la seguridad de los turistas chinos.



Tailandia, conocida por sus templos, parques naturales y playas, es un país muy visitado por turistas chinos, aunque algunos viajeros del gigante asiático empiezan a temer por una percepción de menos seguridad.



"Decimos que había riesgos por viajar al Sudeste Asiático y se rieron de nosotros. Desde que Tailandia legalizó el cannabis, hay más inestabilidad", indicó un usuario chino en la red social Baidu al comentar el tiroteo.



Otros internautas chinos expresaron en la red social Weibo que se sienten más seguros en su país.



No hay constancia de que haya bajado la seguridad en Tailandia, aunque la ONU advirtió el pasado agosto de que cientos de miles de personas son víctimas de la trata y obligadas a estafar en internet en el Sudeste Asiático, sobre todo en Birmania (Myanmar) y Camboya.



Una película china sobre estas redes de trata llamada "No More Bets" ("No más apuestas") ha aumentado el miedo de muchos chinos por el Sudeste Asiático.



En 2019, antes de la pandemia, los viajeros chinos representaron casi un tercio de los 40 millones de turistas que llegaron a Tailandia, pero su número se desplomó durante la pandemia y el año pasado solo llegaron 273.567 visitantes de China.



La Policía afirmó hoy que presentará cargos, incluido el de asesinato premeditado, contra el supuesto autor del tiroteo, que está detenido y será enviado al Tribunal Central de Menores y Familia.



Al menos dos personas, de nacionalidad china y birmana, perdieron la vida a causa de los disparos y otros cinco -un chino, un laosiano y tres tailandeses- resultaron heridos de diversa consideración.