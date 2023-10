La Flota Rusa se repliega a sus costas en el mar Negro ante los crecientes ataques de Kiev

Los barcos de la Flota Rusa han dejado de acercarse a la parte occidental del mar Negro por temor a los crecientes ataques con drones y misiles por parte de Ucrania, y se repliegan en sus costas sin arrimarse siquiera a la extremidad oeste de la península ocupada de Crimea, según declaró hoy una portavoz militar ucraniana.



“Actualmente, los barcos y botes de la Flota del mar Negro de la Federación Rusa no navegan en dirección al mar territorial de Ucrania”, dijo la jefa del centro de prensa del comando operativo Sur ucraniano, Natalia Gumeniuk.



Según la portavoz militar, los barcos rusos se repliegan junto al territorio ribereño que pertenece a la Federación Rusa y “de vez en cuando aparecen cerca de la costa de Crimea, pero no osan a acercarse al cabo de Tarjankut”, el extremo más occidental de esta península ucraniana ocupada desde 2014 por Rusia.



La inteligencia militar británica había afirmado este lunes que la Flota Rusa del mar Negro está trasladando “sus actividades” al puerto de Novorossíisk, en territorio de la Federación Rusa situado al noreste de ese mar, debido al riesgo de ataques contra sus efectivos en el puerto de Sebastopol.



Este puerto del suroeste de Crimea es la principal base de la Flota Rusa del mar Negro y fue atacado en septiembre con misiles por Ucrania, en un ataque en el que sufrieron daños un submarino y un buque militar ruso en el que, según Kiev, murieron decenas de militares que estaban a bordo.



Según Gumeniuk, la aviación rusa ataca la isla de las Serpientes, bajo control ucraniano y situada en la zona noroccidental del mar Negro, con bombas aéreas -que permiten a los cazas que las lanzan no acercarse al objetivo- para demostrar su capacidad de seguir bloqueando la navegación civil a costas ucranianas.



En los últimos días, Ucrania ha reabierto a la navegación comercial parte de sus puertos marítimos sobre los que Rusia declaró un bloqueo a mediados de julio al dar por terminado el llamado acuerdo del grano, por el que se comprometió durante un año a permitir las exportaciones agrícolas ucranianas desde tres puertos de Odesa.



Ucrania ha creado este nuevo corredor, que funciona bajo la protección de la Armada ucraniana, de manera unilateral, después de haber intensificado los ataques contra la Flota Rusa en todo el mar Negro para alegar a sus buques militares de las costas que Kiev controla.