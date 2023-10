Sunak declara el fin de la "guerra contra los conductores" y defiende su giro en emisiones

El primer ministro británico, Rishi Sunak, afirmó este martes que su Gobierno se propone poner fin a la "guerra contra los conductores" y defendió su decisión de posponer algunas medidas para reducir emisiones.



"Quiero asegurarme de que reconocemos que la mayoría de gente utiliza sus coches para moverse y que necesitan nuestro apoyo", dijo Sunak a la BBC al inicio de la tercera jornada del congreso anual que el Partido Conservador celebra en Manchester (norte de Inglaterra).



El primer ministro anunció en septiembre un giro en la política medioambiental que había seguido su Gobierno hasta entonces y pospuso los vetos a la venta de vehículos de combustión y calentadores de gas.



"Decidí que la estrategia que habíamos seguido no era correcta. Iba a costar mucho dinero a los usuarios, cinco, diez o quince mil libras (entre 5.700 y 17.300 euros) y no necesitábamos hacer esas cosas para cumplir los objetivos", señaló hoy Sunak.



"Este es un ejemplo de cómo estoy tomando decisiones a largo plazo para el país, incluso cuando no es fácil, incluso cuando generan críticas contra mí. Pero lo hago porque creo que es lo correcto para las familias", agregó.



Durante el congreso de Manchester, los conservadores han avanzado diversas medidas para impedir que los ayuntamientos aprueben normas para reducir límites de velocidad en carreteras compartidas con ciclistas y otras restricciones.



El primer ministro, que el miércoles pronuncia el discurso de clausura, descartó confirmar a la BBC si su Gobierno prevé cancelar la construcción del tren de alta velocidad desde Londres hasta Manchester, un asunto que esta dominando la cita conservadora.



En una entrevista con Times Radio, Sunak admitió que "los costes de ese programa han escalado" y los tachó de "enormes".



El proyecto, conocido como HS2, se planificó en 2010 con un coste de 33.000 millones de libras (38.000 millones de euros), pero las últimas estimaciones lo sitúan en torno a 71.000 millones de libras (81.000 millones de euros).



La polémica por la viabilidad del tren de alta velocidad hacia Manchester ha arreciado cuando queda cerca de un año para las siguientes elecciones generales, en las que Sunak, por detrás en las encuestas, tratará de atraer a los votantes del norte de Inglaterra.