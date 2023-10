Meloni, "estupefacta" por la sentencia que deja libres a migrantes de un centro de acogida

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostró hoy "estupefacta" por la sentencia del Tribunal de Catania (Sicilia, sur) que deja libres a varios migrantes de un centro de acogida, en contra de las nuevas normas aprobadas por su Gobierno, y aseguró que seguirá "defendiendo las fronteras" de Italia "sin miedo".



Meloni critica con dureza la decisión del juez porque "arremete contra las medidas de un Gobierno elegido democráticamente", en una publicación en Facebook, donde la líder utraderechista dice que "una parte de Italia hace todo lo posible para favorecer la inmigración ilegal"



"Nos enfrentamos a una presión migratoria sin precedentes debido a la inestabilidad de vastas zonas de África y Oriente Medio", afirma Meloni, al asegurar que su Gobierno "trabaja cada día" contra "la inmigración ilegal masiva".



La jefa del Gobierno destaca que está "implicando a los demás Estados europeos y estableciendo acuerdos con los países africanos para frenar la salida de barcazas y destruir la red de traficantes de seres humanos" y aprobando "normas de sentido común para facilitar las expulsiones de quienes no tienen derecho a ser acogidos".



Ese trabajo "se vuelve mucho más difícil si mientras tanto otros Estados trabajan en sentido diametralmente opuesto, y si incluso una parte de Italia hace todo lo posible para favorecer la inmigración ilegal. Y no hablo sólo de la izquierda ideologizada y del circuito que tiene sus propios y ricos intereses en la acogida", señala.



"Me ha dejado estupefacta la sentencia del juez de Catania, que, con motivaciones increíbles ('las características físicas del inmigrante, que los buscadores de oro en Túnez consideran favorables para el desempeño de sus actividades'), deja en libertad a un inmigrante ilegal sobre el que ya pesaba una orden de expulsión, declarando unilateralmente Túnez país inseguro (lo que no corresponde al poder judicial) y arremetiendo contra las medidas de un Gobierno elegido democráticamente", indica.



Según Meloni, "no es la primera vez que ocurre y, por desgracia, no será la última. Pero seguiremos haciendo lo que haya que hacer para defender la legalidad y las fronteras del Estado italiano. Sin miedo".



La sentencia del Tribunal de Catania, emitida este sábado, cuestiona el nuevo procedimiento de internamiento y la fianza de 5.000 euros que hay que pagar si se quiere salir del centro de acogida, al considerar ilegítimo tener encerrados a migrantes que han pedido el estatus de asilo.



"El juez cita el artículo 10 de la Constitución, a cuya luz a una persona no se le puede negar el derecho a entrar en territorio italiano para solicitar protección internacional simplemente porque proviene de un país de origen considerado seguro", explicó el abogado Riccardo Campochiaro, presidente del centro Astaldi de Catania.



La Asociación Nacional de Magistrados aseguró que "es fisiológico que pueda haber medidas de los jueces que vayan en contra de algunos proyectos y programas del gobierno. Y esto no debe verse como una intromisión, esto es democracia".



Mientras que Sara Kelany, responsable de Inmigración y diputada de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, consideró que el tribunal de Catania "ha tomado decisiones políticas e ideológicas".