Más del 70% de la población karabají ha abandonado ya Nagorno Karabaj

Más del 70 % de la población de Nagorno Karabaj, territorio azerbaiyano poblado hasta la semana pasada por 120.000 armenios, se ha desplazado ya a Armenia para rehacer sus vidas en este país tras recuperar Azerbaiyán la semana pasada este enclave y decretar las autoridades karabajíes la víspera su disolución.



Nazeli Baghdasarián, portavoz del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, informó este viernes de que "a las 02.00 GMT un total de 84.770 personas desplazadas forzosamente de Nagorno Karabaj habían llegado a Armenia.



Ello supone el 70,6 % del total de la población y aún llegan miles de karabjís por el corredor de Lachín, que une Nagorno Karabaj con el sur de Armenia, tras superar atascos que pueden suponer más de 20 horas de viaje.



El Gobierno dijo la víspera que el ritmo de llegadas no ha disminuido y que los voluntarios de los centros de coordinación humanitaria procesan cada hora unas mil solicitudes de registro.



Pashinián, que volvió el jueves a denunciar una "limpieza étnica" por parte de Azerbaiyán, predijo que en los próximos días "no quedará ningún armenio en Nagorno Karabaj".



Azerbaiyán rechazó rotundamente esta afirmación al recalcar a través del Ministerio de Exteriores que la salida de los karabajíes de Nagorno Karabaj "es una decisión personal e individual y no tiene nada que ver con una reubicación forzosa".



Además instó a los armenios que estén dispuestos a vivir en el Karabaj en conformidad con la legislación azerí a no abandonar "su lugar de residencia y formar parte de un Azerbaiyán multiétnico".



No obstante los karabajíes rechazan cualquier forma de convivencia con los azerbaiyanos tras dos guerras por el control de Nagorno Karabaj en las últimas tres décadas y una operación azerbaiyana relámpago los pasados días 19 y 20 para reintegrar el territorio separatista en su sistema administrativo y legal.



Temen que sus derechos y su seguridad no estén garantizados si permanecen en el enclave.