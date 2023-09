Rusia niega planes de nueva movilización y llama a filas en las regiones anexionadas

Rusia no planea una nueva movilización y llamará a filas por primera vez a los ciudadanos de la anexionadas regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, afirmó hoy el contraalmirante Vladímir Tsimlianski, jefe de Organización y Movilización del Estado Mayor General ruso.



"Quiero subrayar especialmente que en el Estado Mayor General no hay ningún plan de acciones adicionales de movilización", dijo Tsimlianski, citado por la agencia oficial rusa TASS, en una comparecencia de prensa.



Explicó que el número de personas que desean y que ya han firmado contrato para servir en las Fuerzas Armadas, así como de "voluntarios para participar en la operación militar especial (la guerra en Ucrania), es suficiente para cumplir las tareas encomendadas".



El contraalmirante indicó que el segundo llamamiento a filas del año para cumplir el servicio militar obligatorio comenzará el 1 de octubre y se llevará a cabo en todas las regiones del país, "incluidas las nuevas", en alusión a las regiones anexionadas.



Aseguró que los llamados a cumplir el servicio militar no serán enviados a cuarteles en las "nuevas regiones" del país ni tampoco participaran en la campaña militar en Ucrania.



Tsimlianski recordó que la duración del servicio militar obligatorio se mantiene sin cambios y que esta es de un año.