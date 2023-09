Corea del Norte estipula fortalecer su política nuclear en su constitución

Corea del Norte estipuló fortalecer su fuerza nuclear en su constitución, durante una sesión parlamentaria clave, y ante la cooperación trilateral de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, que definieron como "la peor amenaza real".



Pionyang decidió así complementar el Artículo 58 de su constitución con el objetivo de incrementar sus capacidades nucleares "para disuadir de la guerra y proteger la paz regional mediante el rápido desarrollo de armas nucleares a un nivel superior", según declaraciones del líder norcoreano, Kim Jong-un, publicadas este jueves por la agencia estatal del país, KCNA.



La decisión se produjo en el marco de una sesión de la Asamblea Popular Suprema (Parlamento), que se celebró el día 26 y 27, según KCNA, y que supone la novena sesión del actual parlamento, cuyo objetivo era tratar principalmente temas organizativos y adoptar algunas leyes.



"Este es un evento histórico que proporcionará una poderosa palanca política para fortalecer notablemente las capacidades de defensa nacional, incluida la fuerza nuclear para garantizar la seguridad y proteger los intereses nacionales", dijo Kim en el discurso publicado hoy por KCNA.



Durante la reunión de septiembre del año pasado, el régimen norcoreano ya anunció un endurecimiento de su política nuclear con la promulgación de una ley que le permite realizar ataques nucleares preventivos, y aseguró que nunca renunciará a sus armas atómicas pese a la presión de las sanciones.



En su último discurso, Kim también criticó la colaboración trilateral entre Seúl, Washington y Tokio y dijo que "es simplemente la peor amenaza real, no una retórica amenazadora o una entidad imaginaria".



En este sentido, destacó la importancia de "reforzar exponencialmente" el arsenal nuclear del país y diversificar su capacidad de ataque nuclear, así como su despliegue con diferentes ramas y unidades de las fuerzas armadas".



Algunos medios especulaban que durante esta sesión Kim podría destituir a su primer ministro, Kim Tok-hun, tras las críticas recibidas por su gestión a la hora de prevenir los daños provocados por las lluvias estivales en el entorno de la ciudad de Nampo, en la costa occidental del país.



Aunque esta destitución no se ha producido, Kim realizó tres nombramientos que estarían relacionados con las lluvias: nombró a Ri Sun-chol como ministro de Control Estatal de la Construcción, a Jon Chol-su como ministro de Protección de la Tierra y el Medio Ambiente y a Kim Kwang-jin como ministro de Adquisición y Administración de Alimentos.



Por último, también nombró a An Kyong-gun como responsable del Ministerio de Construcción de Maquinaria, una cartera clave ligada con los programas de armas de destrucción masiva.



Aunque la Asamblea Popular Suprema pretende ser el órgano legislativo del país, su función pasa realmente por refrendar automáticamente las decisiones adoptadas por la cúpula del régimen y Kim Jong-un.