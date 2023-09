Sofía Loren, operada por una fractura de cadera a los 89 años

La actriz italiana Sofía Loren, de 89 años, fue operada este domingo en Ginebra por una fractura de cadera tras caerse en su casa de la ciudad suiza y tendrá que pasar varios días hospitalizada y someterse a rehabilitación.



La gran diva del cine italiano y estrella internacional cumplió 89 años el pasado 20 de septiembre y tenía previsto trasladarse a Bari, en el sur de Italia, esta semana para inaugurar la nueva sucursal de la cadena "Restaurante Sofía Loren", el cuarto local en Italia después del de Milán, Florencia y Fiumicino, en Roma.



En esta ocasión también iba a recibir la ciudadanía honoraria de la capital de la región de Apulia y fue justo la cadena de restaurantes la que confirmó que Loren no podría viajar a Bari por su operación, al tiempo que tranquilizó a todos asegurando que "afortunadamente todo salió bien y la señora Loren estará de regreso con nosotros muy pronto".



Con la actriz "están sus dos hijos, Edoardo y Carlo", añadió en una nota la cadena de restaurantes.



En 2020, Loren rodó en Bari su última película, "La vita davanti a sé" ("La vida por delante"), dirigida por su hijo Edoardo Ponti, una adaptación de la novela homónima de Romain Gary.



En septiembre, la estrella del cine italiano, ganadora del Oscar a mejor actriz en 1962 por "La ciociara" ("Dos mujeres"), participó como madrina en el desfile-evento "One night only", organizado por Armani en el Arsenale de Venecia, y en junio también fue la protagonista de la velada para celebrar los cien años del Festival de Ópera de la Arena de Verona.