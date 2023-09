Ataque mortal de un caimán de 4 metros a una persona en Florida

Las autoridades de Florida investigan el ataque fatal este viernes de un caimán de casi 4 metros a una persona en una zona próxima a un canal de la localidad de Largo, en el condado de Pinellas.



La oficina del alguacil de este condado, situado en la costa oeste de Florida, informó de que varios agentes se desplazaron a un área donde hallaron el cuerpo sin vida de una persona y que se trató del ataque de un caimán de casi 4,2 metros, recogió el canal local News Channel 8.



En la investigación participa también la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC), organismo que confirmó que el incidente "involucra a un caimán", aunque todavía están en la fase de recopilación de información.



Imágenes aéreas de medios locales mostraban a numerosos agentes del orden en la zona de Ridgecrest, próxima a un canal, donde se hallaba un cuerpo cubierto por una lona amarilla.



En otras imágenes se apreciaba un gran caimán prácticamente en el arcén de una carretera de la zona y numerosos policías y agentes de FWC alrededor del animal.

#EEUU | Este viernes, una persona sin vida fue localizada a la par de un caimán en el condado de #Pinellas, #Florida. #NewsOnDemand



?: Insider Corner pic.twitter.com/RuBE2JzXvJ — News On Demand (@OnDemand_News) September 23, 2023





"Nunca hubiera imaginado que un caimán estaría en esta área. Por supuesto, sé que hay un lago al otro lado de la calle y un lago en Taylor Park, pero no en este vecindario. No, nunca hubiera pensado eso", dijo una persona que se hallaba en el vecindario al canal Fox13.



Las autoridades no han revelado todavía la identidad de la víctima del ataque.