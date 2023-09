El Congreso de Perú extiende el plazo de investigación a la Junta Nacional de Justicia

El pleno del Congreso peruano extendió por 14 días adicionales el plazo de la investigación sumaria abierta por la Comisión de Justicia contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntamente haberse convertido en una "herramienta política".



La comisión alegó que necesitaba contar con mayores elementos de juicio para completar su investigación, programada inicialmente para 14 días.



Tras recibir a los siete magistrados de la JNJ, los legisladores escucharán este viernes al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.



Los magistrados de la JNJ expresaron su confianza en que la investigación sumaria abierta por el Congreso se declare improcedente o infundada al considerar que no tiene justificación constitucional o jurídica.



En rueda de prensa, después de una extensa sesión con la Comisión de Justicia, el magistrado Aldo Vásquez declaró que habían cumplido con presentarse al proceso parlamentario para "afirmar la independencia y autonomía de la Junta Nacional de Justicia y los argumentos que respaldan nuestra posición".



Vásquez agregó que "nadie tiene corona" en el país, pero que exigen "respeto irrestricto a la institucionalidad democrática y la independencia y separación de poderes".



En tal sentido, dijo que los siete integrantes de la Junta "esperamos que este proceso o investigación se declare improcedente o se declare infundado" porque "no tiene lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico".



Al inicio de la reunión, la congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, expuso los términos de la moción que presentó para que se investigue a los magistrados, con el argumento de que la JNJ "se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales".



Chirinos aseguró que los miembros del organismo supuestamente ejercieron presión en diversos ámbitos, incluido el Poder Judicial, para que no se sancione a la ex fiscal general Zoraida Ávalos.



Tumialán, quien es presidenta de la JNJ, negó haber ejercido presión contra del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y otros jueces supremos para que se pronuncien en contra de la inhabilitación de Ávalos por el Congreso.



"Categóricamente lo desmiento por ser totalmente falso, al no haber realizado llamada alguna, ni participado en ninguna reunión con el señor Javier Arévalo y vocales, menos haber ejercido presión con relación al tema", enfatizó.



Tumialán negó, además, que la Junta haya "filtrado" información a los medios de comunicación sobre una investigación que se sigue contra de la actual fiscal general, Patricia Benavides.



La Comisión de Justicia inició el pasado martes esta investigación sumaria, a pesar de la preocupación manifestada por organismos nacionales e internacionales ante una posible amenaza al equilibrio de poderes en el país andino.



En respuesta, la JNJ consideró que se trata una amenaza al "ejercicio independiente de sus funciones" y que la eventual remoción de sus miembros "constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú".