Joe Biden defiende la "herencia hispana" como "patrimonio" de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se refirió a la "herencia hispana", comunidad que representa en torno al 19 % de los habitantes del país, como "patrimonio" de Estados Unidos durante la 46 edición de la gala anual del Instituto del Caucus Hispano en el Congreso (CHCI, en inglés).



Unas declaraciones, ante un público de más de mil personas en el centro de convenciones Walter E. Washington (DC., EE.UU.), que acompañó lanzando un dardo contra los miembros del Partido Republicano, de los que dijo que son capaces de "prohibir libros" y "borrar partes de la historia" para olvidar el legado de EE.UU.



"Somos el único país del mundo creado en torno a la idea de que todos somos iguales y tenemos que ser tratados como tal. Nunca hemos olvidado esto, como sí hicieron nuestros amigos de MAGA", sentenció Biden aludiendo a los republicanos radicales, agrupados en las siglas del eslógan "Make America Great Again" ("Hagamos Grande a EE.UU. de nuevo").



A lo que añadió que la "diversidad" es "la verdadera fuerza" de Estados Unidos y que el país necesita los valores de los hispanos, pues "siempre han representado" el ideal de aprovechar sus "oportunidades" y "cumplir sueños".



Aunque su discurso, acogido con entusiasmo por los asistentes, también dejó otro desliz por parte del jefe del Ejecutivo estadounidense, que confundió al CHCI con el Caucus Negro del Congreso: "El Caucus Negro del Congreso encarna todos esos valores", erró Biden.



Asimismo, el presidente estadounidense se refirió al anuncio de este miércoles para la renovación y expansión de un permiso migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS), que permitirá trabajar y residir legalmente en EE.UU. a hasta 472.000 venezolanos, incluyendo a los que han permanecido allí desde el 31 de julio de 2023.



"Estamos ampliando significativamente las vías legales de entrada para que las empresas puedan conseguir los trabajadores que necesitan. También he ordenado a mi equipo que haga aumentos históricos en el número de refugiados procedentes de América Latina", aseguró Biden.



Y volvió a la carga contra los "MAGA" por su visión de la política migratorio estadounidense: "Los republicanos MAGA pasaron cuatro años destripando el sistema de inmigración bajo mi predecesor. Hoy siguen socavando nuestra seguridad fronteriza".



El mandatario estadounidense también abordó su gestión de la economía, conocida ya popularmente como "Bidenomics", con la que resaltó que 4 millones de los 13,5 millones de empleos que se han creado en esta legislatura recayeron en hispanos y que "la tasa de desempleo entre latinos" está en su "punto más bajo de la historia".



"Además, se ha producido aumento del número de latinos que acceden a seguros de salud en casi 1 millón y se va cerrando así la brecha en el acceso a medicamentos recetados para ancianos latinos", apostilló durante la 46 entrega de la ceremonia anual del Instituto del Caucus Hispano en el Congreso (CHCI).



Una asociación hispana, no partidista y sin ánimo de lucro que promueve el liderazgo a través de su nueva generación de jóvenes y, además, entrega el Premio Medallón a la Excelencia, uno de los más prestigiosos galardones para ejemplos de trayectoria profesional y servicio a la comunidad latina.



Este reconocimiento fue a parar en su edición de 2023 a la defensora de los derechos de los inmigrantes Norma Pimentel; al referente en el campo del comportamiento y la rehabilitación canina, César Millán; y al comediante Joel Armogasto Martínez, apodado "The Kid Mero".



La gala de este jueves se enmarca dentro del Mes de la Herencia Hispana, que se prolonga hasta el 15 de octubre en Washington y ensalza en ese tiempo las aportaciones de los latinoamericanos en Estados Unidos.