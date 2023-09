EE.UU. media entre Canadá y la India para evitar una escalada del conflicto diplomático

Estados Unidos está en contacto "constante" con Canadá y la India para evitar que escale el conflicto diplomático desatado por el asesinato de un líder separatista sij de nacionalidad canadiense, indicó este jueves el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



En una rueda de prensa, que Washington está mediando entre sus dos aliados y expresó preocupación por las acusaciones de que agentes indios podrían haber estado implicados en la muerte del líder sij Hardeep Singh Nijjar.



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el lunes pasado tener información creíble de posibles vínculos de agentes del Gobierno indio en el asesinato en Canadá de Nijjar, de origen indio y nacionalidad canadiense, que estaba considerado como terrorista por Nueva Delhi.



El líder separatista sij, acusado de promover sentimientos contra la India entre esa minoría, fue asesinado el pasado junio frente a un templo en Canadá.



Desde que Trudeau pronunciara sus acusaciones, ambos Gobiernos procedieron con la expulsión de dos funcionarios diplomáticos de alto nivel -uno de cada lado- de manera respectiva y recíproca.



Además, la India escaló este jueves la crisis diplomática con la suspensión de visados para canadienses de manera indefinida mientras acusa a Canadá de servir de "paraíso para el terrorismo", en los mismo términos en los que tacha a su archienemigo Pakistán.



Estados Unidos, según Sullivan, está preocupado por estos acontecimiento y apoya la investigación que están llevando a cabo las autoridades canadienses para esclarecer las circunstancias del asesinato.



Al respecto, destacó la importancia de "llegar al fondo de lo que ocurrió exactamente para asegurarse de que los responsables sean llevados ante la justicia".



Además, aprovechó para dejar claro que las noticias que sugieren que Estados Unidos restó importancia a las acusaciones de Canadá son falsas.



"He visto en la prensa algunos intentos para crear una brecha entre Estados Unidos y Canadá en este asunto y rechazo firmemente la idea de que exista una brecha entre Estados Unidos y Canadá", enfatizó Sullivan.



Según informó The Washington Post el martes, semanas antes de que Trudeau hiciera sus acusaciones públicas Canadá había solicitado a sus aliados más cercanos, incluido Estados Unidos, que condenaran públicamente el asesinato del líder separatista sij, pero estas peticiones fueron rechazadas.



La disputa supone un nuevo golpe a las relaciones entre Canadá y la India, que ya estaban en un estado frágil debido al descontento de Nueva Delhi con la actividad separatista sij en Canadá.



Nijjar, el hombre asesinado, estaba organizando un "referendo" no oficial, según medios indios, para consultar a la comunidad sobre la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.