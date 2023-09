Piratean la cuenta de X del hijo mayor de Trump con mensajes falsos sobre el expresidente

La cuenta de la red social X (antes Twitter) de Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente estadounidense Donald Trump, fue pirateada este miércoles, según anunció un representante de la familia después de que esta publicara una serie de mensajes erráticos que fueron eliminados poco después.



"Me entristece anunciar que mi padre Donald Trump ha fallecido. Me presentaré como presidente en 2024", fue uno de los varios mensajes falsos, insultos y amenazas escritos por los delincuentes en la cuenta de Trump Jr., un empresario y comentarista político que tiene 10,4 millones de seguidores en X.



"Para su información: obviamente no es verdad. La cuenta de Don ha sido pirateada", advirtió el representante de los Trump, Andrew Surabian, citando uno de los mensajes, en capturas de pantalla recogidas por los medios.



El pirateo a un usuario destacado pone de relieve los problemas de seguridad de X, adquirida el año pasado por el magnate Elon Musk, que ha delegado las decisiones ejecutivas en Linda Yaccarino tras acometer despidos masivos pero todavía mueve los hilos en los asuntos importantes.



Además de los trabajadores despedidos, que han sido unos 6.000, o cerca del 80 % de la plantilla, varios cargos relacionados con la seguridad y la privacidad también dejaron la empresa tras la compra de Musk.



Precisamente el Departamento de Justicia de EE.UU. investiga si los despidos violaron una orden impuesta a la empresa en 2011 por la Comisión Federal de Comercio respecto a sus prácticas de seguridad y la privacidad.



X ha solicitado a la Justicia retirar esa orden, a lo que la Fiscalía se opuso la semana pasada argumentando que Musk tiene un fuerte control de la empresa y "a veces dirigió a los empleados de una manera que pudo poner en peligro la privacidad y seguridad de los datos", según el medio Axios.



El año pasado, Twitter pagó una multa de 150 millones de dólares y tuvo que aplicar medidas para proteger la privacidad de sus usuarios después de que se determinara que violó esa orden al recolectar datos personales supuestamente por seguridad y suministrárselos sin informar sobre ello a anunciantes.



No es la primera vez que se producen pirateos de alto perfil en X: cuando todavía era Twitter, en 2020, las cuentas de figuras como el expresidente Barack Obama,el fundador de Microsoft, Bill Gates y el propio Musk fueron suplantadas brevemente para publicar mensajes que conducían a una estafa con bitcóin.