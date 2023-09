Desmienten que la reina Isabel II fuera egocéntrica y con "poca empatía"

La reina Isabel II, fallecida hace un año después de siete décadas en el trono, no fue una soberana egocéntrica ni tampoco tenía "poca empatía", ha afirmado este sábado en Segovia el periodista y escritor británico Robert Hardman durante su presencia en uno de los actos del Hay Festival.



Muy al contrario, "a ella le encantaba ser reina", ha puntualizado Hardman, colaborador del Daily Mail londinense, director de cine y que durante tres décadas cubrió las actividades de la monarquía británica, fruto de la cual son una película y varios libros, entre ellos el titulado "Isabel II. Vida de una reina (1926-2022)".



Tras la muerte de la hija de Jorge VI, el 8 de septiembre de 2022, este periodista del Daily Mail decidió contar la historia de la que había sido reina durante setenta años para resolver "el interés de la población sobre la persona que era".



Para poder retratar de la mejor manera posible la figura de la reina británica, accedió a multitud de documentos y entrevistó a personalidades como George W. Bush.



Su figura, ha explicado durante su intervención, se puede entender mucho mejor si se analiza su vida y lo que tuvo que pasar su padre, Jorge VI.



No nació para ser reina pero debido a la abdicación de su tío Eduardo VII, su padre recogió el testigo hasta su muerte en 1952, año de la proclamación de Isabel II como monarca de Gran Bretaña.



"Ella guió a la monarquía británica", ha detallado el periodista sobre el papel que la reina Isabel II realizó desde su proclamación para transformar la corona desde la "bestia eduardiana" que fue a ser "algo más moderno".



Se ha referido también a la buena relación con su padre: "Desde que se sabía que Isabel iba a ser reina se tuvo que preparar viviendo la mayor crisis existencial de Reino Unido desde la Guerra Civil", ha explicado Roberto Hardman sobre las diferentes tensiones que tuvo que vivir desde la adolescencia.



El periodista británico, formado en la Universidad de Cambridge, se embarcó en la aventura de escribir sobre la vida de la reina Isabel II para transmitir "el sentido de historia que ella representa", ha puntualizado en conversación con Hugh Elliot.



La época que le tocó reinar a Isabel fue un periodo muy complicado de la monarquía, "fue la primera en la dinastía que no fue nombrada emperadora", ha añadido Hardman sobre la pérdida de la India.



De esta manera, ha agregado, le tocó "hacer frente a una transición monárquica desde el imperio a la Commonwealth", pero el papel institucional que representaba "hizo que durante años se fueran uniendo países a esta comunidad, incluso mucho de ellos que no habían sido colonias de Reino Unido antes.



"Los países de la Commonwealth se sienten integrados, todo se hace por acuerdos y consenso", ha subrayado sobre el papel integrador de la soberana fallecida.