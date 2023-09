Sin noticias del ministro chino de Defensa, ausente desde hace más de dos semanas

El ministro chino de Defensa, Li Shangfu, no ha sido visto en público desde hace más de dos semanas, lo cual plantea interrogantes sobre su paradero y sobre su situación, que recuerda a la del exministro de Exteriores Qin Gang, destituido sin explicaciones el pasado julio tras desaparecer de la vida pública.



El último evento público en el que se vio a Li, sancionado por Washington desde 2018 por la compra de armamento a Rusia, fue en un foro de seguridad China-África celebrado el pasado 29 de agosto, poco después de que viajase a Moscú y Minsk para reunirse con altos funcionarios rusos y bielorrusos.



Según el diario Financial Times, fuentes estadounidenses creen que el ministro se halla bajo arresto domiciliario mientras es objeto de una investigación cuya naturaleza se desconoce.



La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning, al recibir una pregunta acerca de la situación del ministro y la información del diario británico, aseguró hoy "no estar al corriente".



El embajador estadounidense en Tokio, Rahm Emanuel, aseguró en la red social X -antes Twitter- que Li se ausentó de una reciente reunión que tenía programada con el jefe de la Armada de Singapur, aunque no proporcionó más detalles o pruebas.



Li todavía aparece en la página web del Ministerio de Defensa y existen menciones recientes a su nombre en la redes sociales del país asiático.



La página web del Ministerio de Exteriores borró gran parte de las menciones a Qin Gang al mes de su desaparición, cuando ya se había confirmado su destitución a finales del pasado julio.



Qin, antiguo embajador chino en Estados Unidos, fue ascendido el pasado diciembre y dejó de aparecer en público el 25 de junio tras meses de actividad frenética con la apertura del país una vez finiquitada la política del 'cero covid'.



El Partido Comunista chino (PCCh) lo destituyó del cargo sin dar explicaciones, levantando todo tipo de especulaciones sobre su caída, desde problemas de salud, pasando por una supuesta aventura extramatrimonial con una presentadora de televisión y hasta una purga política tras meses de luchas internas dentro de la formación.



La ausencia de Li se produce aproximadamente un mes después de la destitución de dos generales de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), sin que se proporcionase una explicación.