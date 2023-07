Rusia advierte que los culpables de la muerte de su reportero recibirán "merecido castigo"

Cargando el reproductor....

Rusia advirtió hoy de que los culpables de la muerte el sábado en la región ucraniana de Zaporiyia del corresponsal de guerra Rostislav Zhuravliov, que trabajaba para la agencia oficial RIA Nóvosti, recibirán un "merecido castigo".



"Los culpables de la brutal represalia contra el periodista ruso recibirán inevitablemente un merecido castigo", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.



La diplomática subrayó que "toda la responsabilidad la comparten también aquellos que suministraron bombas de racimo a sus protegidos en Kiev".



"El régimen de Kiev continúa la práctica del terror criminal. Todo apunta a que el ataque contra el grupo de periodistas no fue casual", señaló.



Destacó que los reporteros atacados recababan material sobre los supuestos ataques perpetrados por las tropas ucranianas contra varias poblaciones de Zaporiyia con el uso de munición de racimo, "armamento prohibido en muchos países".



Occidente "sólo de palabra muestra preocupación por la seguridad de los periodistas, cuando en la práctica son patrocinadores de los terroristas", insistió.



Zajárova también admitió que no alberga ilusiones sobre que las organizaciones internacionales correspondientes no vayan a "cerrar los ojos" como en anteriores ocasiones, lo que les convierte en "cómplices de los excesos terroristas de Kiev", agregó.



Zhuravliov, que cumplió 34 años esta semana, murió a consecuencia de las heridas recibidas cuando el automóvil en el que viajaba fue atacado en Zaporiyia.



El reportero, que iba acompañado de otros periodistas, murió de camino al hospital.



También resultaron heridos el fotógrafo Konstantín Mijalchevski y el camarógrafo Dmitri Shilkov y periodista del diario Izvestia, Román Polshakov, que ya han recibido atención médica en los hospitales de campaña el Ejército ruso, según la fuente.



El Ministerio de Defensa de Rusia denunció en un comunicado que el ataque con fuego de artillería fue perpetrado por las tropas ucranianas con munición de racimo.



"El estado de salud de los otros periodistas es de mediana gravedad, pero estable. Su vida no corre peligro", precisó.