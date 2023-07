EE.UU. cree que volver a la Unesco llena un vacío en su liderazgo multilateral

Cargando el reproductor....

EE.UU. reconoce que su regreso a la Unesco "llena un vacío" en el liderazgo multilateral del país, que, según indicaron este sábado altos cargos de la Administración del presidente Joe Biden, ha sido aprovechado por sus competidores para erosionar valores comunes.



La ceremonia de izado de bandera tendrá lugar el martes en la sede del organismo en París y contará con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que llegará a la capital francesa el lunes por la mañana.



La organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) aprobó el pasado 30 de junio en una conferencia extraordinaria en París el plan de reingreso inmediato propuesto por Washington, que incluía el pago de una deuda millonaria que databa de 2011.



Estados Unidos había anunciado que se iba de la Unesco a finales de 2017, durante el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), quien acusaba a la institución de adoptar posiciones reiteradamente antiisraelíes.



Su regreso está en consonancia con la defensa del multilateralismo de Joe Biden, que llegó al poder en enero de 2021.



"Reconocemos que, si no estamos presentes en las organizaciones, otros países van a llenar el vacío en una era de creciente competencia geopolítica. Esos países están trabajando duro en la ONU para dar forma a la agenda global y quieren imponer su visión", apuntó un alto cargo de la Presidencia estadounidense en una conversación telefónica con periodistas.



Si Estados Unidos no participa, añadió, no puede defender "de ataques injustos" ni a la población estadounidense ni a países aliados.



"En los últimos años quedó claro que la ausencia de Estados Unidos en la Unesco estaba perjudicando a nuestros intereses. Y en este tiempo la organización ha emprendido reformas muy necesitadas", sostuvo el funcionario.



La Administración de Biden, en sus palabras, está posicionada "a la ofensiva en lugar de a la defensiva" en el escenario internacional y quiere tener un rol de liderazgo en cuestiones como la inteligencia artificial.



La Unesco señaló este viernes que la ceremonia de izado de bandera rendirá homenaje a la reafirmación del compromiso estadounidense de colaborar a escala mundial en sectores como la educación, la cultura y la ciencia.



Además de participar en la misma, Jill Biden mantendrá un encuentro en París con su homóloga francesa, Brigitte Macron. Los Biden recibieron a los Macron en Washington en diciembre de 2022 en una visita de Estado, la primera bajo el mandato del presidente demócrata estadounidense.



La esposa de Joe Biden acudirá antes de su regreso a la abadía del Monte Saint-Michel, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, e irá al cementerio estadounidense de Bretaña, donde recordará a los soldados que perdieron la vida en el norte de Francia durante la II Guerra Mundial (1939-1945).