DeSantis pierde fuerza en la carrera de las primarias republicanas de EE.UU.

El gobernador de Florida (EE.UU.), Ron DeSantis, no logra remontar en su campaña para las primarias republicanas y, según una encuesta publicada este sábado, no sólo está 40 puntos por detrás del expresidente Donald Trump, sino que lo separan sólo dos puntos del empresario Vivek Ramaswamy.



La encuesta de Harvard Harris pone en evidencia que Trump domina por completo el panorama de cara a las primarias, con un 52 % de las intenciones de voto, incluso a pesar de haber perdido siete puntos respecto al anterior sondeo, y le da una ventaja de cinco puntos sobre el actual presidente, Joe Biden, con un 45 % de apoyo frente a un 40 %, respectivamente.



También deja claro que DeSantis, con un 12 % de apoyo, hoy sólo tendría oportunidad de ganar la nominación de candidato republicano a la Presidencia si Trump, su antiguo padrino, se retirara de la carrera.



En ese caso, el gobernador de Florida sería el número uno, con un 29 % de intenciones de voto, seguido de Ramaswamy, de origen indio y 37 años de edad, con un 19 %, según la encuesta, realizada en línea a 2.068 personas registradas como votantes en todo el país.



El dato preocupante para su campaña es que DeSantis ha perdido 12 puntos respecto a la anterior encuesta de Harvard Harris.



Son los mismos puntos que Ramaswamy, una estrella en ascenso en esta carrera electoral previa a la de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, ha ganado en el escenario de unas primarias republicanas en las que no estuviera Trump.



Ahora mismo, con Trump como candidato, las intenciones de voto por Ramaswamy han subido ocho puntos.



Detrás de él se sitúan el exvicepresidente Mike Pence (7 %), la exgobernadora de Carolina del Sur Nikky Haley (4 %), el senador afroamericano Tim Scott (2 %) y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie (2 %).



El resto de candidatos de las primarias logran un uno por ciento o menos de las intenciones de voto.



DeSantis empezó muy fuerte la campaña, que no hizo oficial hasta mayo pasado, tanto en intenciones de voto como en recaudación de fondos para financiarla, pero no ha logrado mantener el ritmo e incluso ha perdido apoyo.



La semana pasada se supo que había tenido que reducir el personal de campaña, pero el miércoles se mostró optimista sobre la posibilidad de derrotar a Trump en las primarias en una entrevista con la CNN.



Paradójicamente, cuando Harvard Harris planteó a los encuestados por quién votarían si las elecciones fuesen ahora, en caso de que los candidatos fueran el presidente Joe Biden y DeSantis, el 41 % se inclinó por el segundo frente a un 40 % por el primero y un 19 % no contestó.



El sondeo reveló que un 57 % de todos los encuestados estaría dispuesto a votar a un independiente si al final quedan Biden y Trump como candidatos a la Presidencia. Siete de cada 10 votantes dicen que el país necesita tener otra opción, distinta a Biden y Trump.