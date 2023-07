El Constitucional de Tailandia suspende al ganador de las elecciones mientras le investiga

Cargando el reproductor....

El Tribunal Constitucional de Tailandia anunció este miércoles que acepta a trámite una denuncia contra Pita Limjaroenrat, líder del partido que se impuso en las elecciones del 14 de mayo, y le suspendió como diputado mientras dure la investigación.



La decisión del Constitucional fue anunciada en plena sesión de Parlamento bicameral que tiene previsto votar a lo largo de la jornada de hoy sobre la candidatura de Pita a primer ministro.



A pesar de la suspensión, Pita puede ser nominado al cargo debido a que según las leyes tailandesas el mandatario no tiene la obligación de formar parte del Legislativo.



La decisión del Constitucional está vinculada a la investigación sobre si Pita incumplía a sabiendas las condiciones para registrarse como candidato parlamentario debido a la posesión de acciones en una empresa de comunicación, lo cual está prohibido por las reglas electorales.



La enrevesada denuncia, elevada la semana pasada por la Comisión Electoral, se centra en 42.000 títulos del canal iTV, que representan el 0,0035 % del total de las acciones de esta cadena clausurada en 2007, que el político administraba como parte del fideicomiso familiar tras la muerte de su padre en 2006.



Pita cuenta ahora con un plazo de 15 días para presentar su defensa, mientras que la decisión final del tribunal no tiene un plazo establecido.



En el caso de que el Tribunal Constitucional encuentre culpable a Pita, este podría afrontar un castigo de hasta 10 años de cárcel y 20 años de inhabilitación política.



SEGUNDA VOTACIÓN A PRIMER MINISTRO



Mientras, los 500 miembros electos de la Casa de Representantes de Tailandia y los 250 senadores, nombrados a dedo en 2019 por la extinta junta militar, tienen previsto votar por segunda vez la candidatura de Pita a liderar el Ejecutivo.



El pasado jueves, el candidato no logró alcanzar la mayoría simple en la votación bicameral, principalmente por el bloqueo del Senado.



Avanzar (Move Forward), partido que lidera Pita y que logró la victoria en los recientes comicios al sumar más de 14 millones de votos, tiene entre sus promesas electorales reformar la ley que protege de toda crítica a la Casa Real de Tailandia, algo que rechaza la gran mayoría de los representantes de la Cámara Alta.