La Unión Europea y Túnez firman un memorando de entendimiento en materia migratoria

Cargando el reproductor....

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Van der Leyen, y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Marc Rutte, firmaron hoy en Túnez un memorando de entendimiento para un acuerdo en materia migratoria, del que no han trascendido detalles y sin mencionar la ayuda macrofinanciera de más de 1.000 millones de euros (1.122 millones de dólares) ofrecida hace un mes por la Comisión.



"Se ha acordado que Túnez protegerá mejor sus fronteras y abordará el tráfico de personas, a cambio de inversiones de la UE. Ese dinero está destinado a mejorar la economía tunecina", adelantó un portavoz del primer ministro saliente, Rutte, sin que en la rueda de prensa desde Túnez los tres responsables europeos aportaran más detalles.



El autodenominado "Equipo Europa" ofreció en la visita del 11 de junio cinco pilares de financiación en el sector de la digitalización, la energía, la migración, el intercambio humano y el desarrollo.



Sobre este último, destinado a aliviar la grave crisis financiera que atraviesa el país, que contemplaba 900 millones de euros además de 150 millones en apoyo presupuestario, pero condicionado a la concesión del préstamo de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), no se hizo hoy mención alguna.



"Teniendo en cuenta los lazos históricos que unen a Túnez y la UE, el carácter estratégico de su asociación, los comunes retos, la aspiración de ambas partes de elevar sus relaciones a un nivel superior (...) considerando también la importancia de fortalecer la cooperación para combatir y reducir los flujos migratorios irregulares y salvar vidas humanas", las partes acordaron hoy una declaración de principios en varias materias.



"La Unión Europea se compromete, de conformidad con las normas y la práctica de la toma de decisiones pertinentes, para ayudar a Túnez en sus esfuerzos por impulsar el crecimiento económico con el objetivo de establecer un modelo de desarrollo sostenible y no excluyente, a través de políticas apropiadas, incluidas las reformas socioeconómicas diseñadas por Túnez", incluye el documento rubricado.



Von der Leyen mencionó a la inversa los cinco pilares de financiación anunciados el 11 de junio -desde el intercambio humano, a la digitalización, la energía, el desarrollo y la migración- sin matizar la ayuda.



"Las dos partes marcan su intención de desarrollar un enfoque visión holística de la migración. Coinciden en que la migración debe ser comprendida bajo el nexo migración/desarrollo que hace posible afirmar los beneficios de la migración en el desarrollo económico y social, acercando a las personas y remediando las causas", reza el memorando.



En este sentido, "ambas partes acuerdan promover el desarrollo sostenible en las áreas poblaciones desfavorecidas con alto potencial migratorio apoyando el empoderamiento y la empleabilidad de los tunecinos en situaciones vulnerables, en particular mediante apoyo a la formación profesional, el empleo y la iniciativa privada".