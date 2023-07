Rusia denuncia un ataque masivo de drones ucranianos contra la ciudad crimea de Sebastopol

Cargando el reproductor....

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este domingo haber repelido un ataque masivo de drones ucranianos contra la ciudad crimea de Sebastopol, base de la Flota rusa del mar Negro.



"Esta mañana se frustró un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con siete aparatos aéreos no tripulados y dos semisumergibles no tripulados contra objetivos en territorio de la península de Crimea cerca de la ciudad de Sebastopol", señaló Defensa en un comunicado.



Según la nota, dos drones fueron destruidos por la defensa aérea y los otros cinco más fueron neutralizados por medios electrónicos sin alcanzar sus objetivos.



Además, en la parte norte del mar Negro, fueron descubiertas y eliminadas dos embarcaciones no tripuladas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.



"Como resultado del frustrado ataque terrorista, no hubo víctimas ni daños", aseguraron en el ministerio ruso.



Previamente, también el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev, informó del ataque que describió como "masivo y prolongado".



Desde el atentado que el pasado octubre dañó el puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia, la anexionada península es objeto de frecuentes ataques con drones y misiles.EFE