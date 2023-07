Forza Italia inicia su transición sin Berlusconi y elige secretario nacional a Tajani

Cargando el reproductor....

El partido italiano Forza Italia inició hoy su transición tras la muerte de su presidente y fundador, el tres veces primer ministro Silvio Berlusconi, con la elección por unanimidad como "secretario nacional", y no presidente, del hasta ahora coordinador nacional, Antonio Tajani, que se encargará de conducir al partido al próximo Congreso nacional, aún sin fecha.



Tajani, actual ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno, fue elegido secretario nacional temporal y no presidente, ya que el partido decidió eliminar este cargo para honrar a Silvio Berlusconi, fallecido el pasado 12 de junio y líder del partido dese su fundación en 1994.



El consejo nacional de Forza Italia votó por unanimidad el documento que "encomienda a Antonio Tajani y a los órganos ejecutivos colegiados la tarea de guiar el movimiento hasta el congreso nacional en un espíritu unitario, en continuidad con las ideas y principios de nuestro fundador".



El consejo de Forza Italia celebrado hoy en un hotel de Roma comenzó con el himno de Italia y se proyectó una foto de Berlusconi que recibió la ovación de los presentes.



No hubo sorpresas ya que Tajani era desde hace días el designado por el comité de Presidencia para liderar la transición del partido, que deberá sobre todo afrontar una posible caída en las intenciones de voto al desaparecer la figura carismática de Berlusconi.



Durante la reunión Tajani leyó una carta que enviaron los hijos de Berlusconi. “Queridos amigos, gracias por el apoyo y la cercanía que siempre le han brindado a nuestro querido padre y gracias por todo lo que harán de ahora en adelante, Un fuerte abrazo a todos con los mejores deseos de buen trabajo".



“Creo que este movimiento ya no puede tener presidente y por eso propongo sustituir la palabra 'presidente' por las palabras 'secretario nacional', porque solo hay un presidente y no habrá otro”, subrayó Tajani. La modificación del Estatuto propuesta fue aprobada por unanimidad.



Durante la reunión intervino el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece Forza Italia, Manfred Weber, quien afirmó: "Forza Italia es el centro-derecha en Italia. Forza Italia es el PPE en Italia. Tengo confianza en el futuro porque conozco Forza Italia y su gente y su motivación. Nos guían las raíces cristianas y la libertad, esta palabra pertenece mucho al presidente Berlusconi".



También se incluyó en el documento programático la propuesta de dedicar a Berlusconi, el proyecto de construcción del puente sobre el estrecho de Messina, que unirá la península con Sicilia, aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni, ya que fue uno de los sueños del mandatario.