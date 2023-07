El presidente surcoreano visita por sorpresa Ucrania y se reunirá con Zelenski

Cargando el reproductor....

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha viajado por sorpresa a Ucrania, donde celebrará una cumbre con el presidente Volodímir Zelenski, según informó hoy la Oficina Presidencial surcoreana en un comunicado enviado a los medios.



Yoon y la primera dama surcoreana, Kim Keon-hee, llegaron hoy a Ucrania atravesando la frontera desde Polonia, donde el mandatario se encontraba de visita tras haber participado esta semana como invitado en la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania).



"El presidente visitó primero el escenario de la masacre de la ciudad de Bucha, cerca de la capital, Kiev, y la ciudad de Irpín, donde los ataques con misiles se han concentrado en áreas residenciales civiles", explica el breve comunicado.



El líder surcoreano planea realizar hoy una ofrenda floral en un monumento a los caídos antes de celebrar una cumbre con Zelenski, de la cual por el momento no se han ofrecido más detalles.



Esta es la primera visita de un presidente surcoreano a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022.



El encuentro puede servir para analizar y rediseñar el tipo de apoyo que Seúl está prestando a Kiev.



Aunque el Ejecutivo surcoreano ha mantenido su postura de no suministrar de manera directa armamento ofensivo a un Estado en guerra, Yoon sugirió hace unos meses la posibilidad de facilitar armas a Ucrania si las tropas rusas atentan indiscriminadamente contra civiles.



Sin embargo, esta alusión, que alegró a países como EE.UU. y la propia Ucrania, hizo que Rusia respondiera amenazando con suministrar armamento sofisticado a Corea del Norte si al Sur se le ocurría entregar armamento letal a Ucrania.



Esta advertencia, radiada por el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Dmitri Medvédev, inquietó a la opinión pública surcoreana y parece haber enfriado desde entonces la posibilidad de Seúl tenga un papel más activo en cuanto a apoyo militar.



La cumbre entre Yoon y Zelenski será la segunda entre los dos líderes después de la que mantuvieron en el marco de la cumbre del G7 que se celebró en mayo en Hiroshima (Japón) y a la que tanto Corea del Sur como Ucrania acudieron como naciones invitadas.



Durante esa reunión Yoon decidió entregar a Kiev más suministros no letales, como ambulancias o detectores de minas, que fueron ya enviados esta pasada semana.