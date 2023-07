Ucrania destruye 16 de los 17 Shahed que lanzó anoche Rusia

Cargando el reproductor....

Las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron 16 del total de 17 drones kamikaze Shahed de fabricación iraní lanzados en las últimas horas por Rusia contra el territorio de Ucrania, informó este viernes la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado.



“Desde la tarde del 13 de julio a las 4 de la madrugada del 14, los ‘ruscistas’ atacaron Ucrania con 17 drones de ataque de fabricación iraní Shahed-136/131 (lanzados) desde el sureste”, dice el parte de la Fuerza Aérea.



La nota añade que 16 de esos drones fueron abatidos por la Fuerza Aérea ucraniana en varios óblasts del sur y el este de Ucrania.



Seis de los Shahed fueron derribados en el óblast de Krivi Rig (sureste), donde uno de los aparatos no tripulados lanzados por Rusia no pudo ser interceptado y destruyó un edificio administrativo de una empresa municipal. Un hombre de 56 años resultó herido.



Rusia también puso en órbita anoche en el espacio aéreo ucraniano un dron de reconocimiento que también fue derribado por las fuerzas ucranianas. Durante el día de ayer, Ucrania destruyó otros seis aparatos no tripulados rusos lanzados para recoger información.



Todos estos drones fueron destruidos por las unidades dedicadas al manejo de misiles antiaéreos, por la aviación o por las patrullas móviles que Ucrania despliega para interceptar aparatos no tripulados con armas relativamente ligeras, explicó la Fuerza Aérea.