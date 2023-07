Rusia dice que responderá con "todos los medios" ante amenazas de la OTAN

Cargando el reproductor....

Rusia responderá con todos los medios y métodos a su disposición ante los desafíos y amenazas identificados para su seguridad y sus intereses tras la cumbre de la OTAN en Vilna, cuyos resultados demuestran que la Alianza Atlántica ha regresado a los esquemas de la Guerra Fría, dijo el Ministerio ruso de Exteriores.



"Los resultados de la cumbre de Vilna se analizarán cuidadosamente. Teniendo en cuenta los desafíos y amenazas identificados para la seguridad y los intereses de Rusia, responderemos de manera oportuna y adecuada utilizando todos los medios y métodos a nuestra disposición", señaló la diplomacia rusa en un comunicado.



Recalcó que, además Rusia seguirá fortaleciendo sus Fuerzas Armadas y el sistema de defensa del país.



El ministerio considera que la cumbre de Vilna -que dejó claro que el futuro de Ucrania está en la OTAN aunque sin dar plazos, ha creado un Consejo OTAN-Ucrania y cuyos miembros del G7 han prometido garantías de seguridad a Kiev- "demuestran que la organización finalmente ha regresado a los esquemas de la Guerra Fría (...) sobre la base de la ideología de dividir el mundo en "democracia y autocracia".



A juicio de Rusia, Occidente no está dispuesto a tolerar la formación de un mundo multipolar y pretende defender su hegemonía por todos los medios disponibles, incluidos los militares.



Exteriores acusó a la OTAN de fomentar "centros de inestabilidad", destruir los Estados y de cometer "crímenes de guerra con impunidad", entre otras acciones ilegales.



"Inflando la amenaza imaginaria del este, Estados Unidos y sus satélites pretenden utilizar a la OTAN como principal instrumento de hegemonía en los asuntos mundiales, contención de otros centros del emergente orden mundial multipolar. El objetivo de esta política de "búsqueda de enemigos" está dirigido a Rusia", subraya.



Recuerda que en la cumbre Rusia fue nuevamente llamada "la amenaza más significativa y directa a la seguridad de la alianza" y a fin de contener al país la OTAN aumenta su presencia militar cerca de las fronteras rusas, y "está reduciendo constantemente el umbral para el uso de la fuerza y fortaleciendo el componente nuclear en la planificación militar".



Además, añade, la OTAN continúa con "su provocativa política" de expansión y en su centro de aspiraciones "se encuentra una mayor "natoización" de Ucrania", que "está destinada a desempeñar el papel de principal consumible en la guerra híbrida desatada por la OTAN con Rusia" al no poder integrarse ahora mismo en la Alianza.



Rusia cree que para "la mayoría" de los países, lo que está sucediendo genera una "gran preocupación".



"La seguridad solo puede ser indivisible y no puede fortalecerse ignorando la seguridad de los demás. Por mucho que se extiendan los planes geopolíticos de Washington y Bruselas, el mundo no se convertirá en un "globo de la OTAN", concluye Moscú.