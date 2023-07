Rusia considerará los F-16 en Ucrania como una amenaza nuclear, dice Lavrov

Cargando el reproductor....

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, advirtió hoy que Rusia considerará la aparición en Ucrania de cazas F-16 probablemente a finales del primer trimestre de 2024 una amenaza en el ámbito nuclear.



"Hemos informado a las potencias nucleares de Estados Unidos, Reino Unido y Francia de que Rusia no puede ignorar la capacidad de estos aviones de transportar armas nucleares. Ninguna garantía ayudará aquí", señaló el jefe de la diplomacia rusa en una entrevista con el diario Lenta.ru.



Lavrov advirtió que, en medio de la guerra el Ejército ruso no determinará si cada avión F-16 está equipado para el lanzamiento de armas nucleares o no.



"El hecho mismo de la aparición de tales sistemas en las Fuerzas Armadas de Ucrania será considerado por nosotros como una amenaza de Occidente en la esfera nuclear", subrayó el ministro.



El martes 11 países socios de Ucrania firmaron un memorando que define las condiciones para el entrenamiento de pilotos ucranianos en aviones de combate F-16.



"Los F-16 protegerán los cielos de Ucrania y el flanco este de la OTAN. La Fuerza Aérea de Ucrania está lista para dominarlos lo antes posible", señaló el ministro ucraniano de Defensa, Oleksí Réznikov.



El entrenamiento, que durará entre seis y ocho meses, comenzará a finales del verano -agosto o principios de septiembre- y los primeros cazas F-16 occidentales serán entregados a Kiev hacia finales del primer trimestre de 2024, según dijo el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba, al medio Radio Liberty.



En la coalición para entrenar a los pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16 participan Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y el Reino Unido.