Los aliados han ofrecido "lo máximo" a Ucrania y piden el respetar proceso de ampliación

Los líderes de la OTAN manifestaron a su llegada a la segunda jornada de la cumbre que celebran en Vilna que han ofrecido a Ucrania “lo máximo” posible en un momento en que el país sigue en guerra con Rusia, y recalcaron que es necesario respetar el proceso de adhesión.



La oferta de la OTAN a Ucrania es "la máxima posible" en las circunstancias actuales, ya que "nadie puede plantearse una adhesión ahora mismo", afirmó el presidente lituano, Gitanas Nauseda, anfitrión de la cumbre, a su llegada a la reunión.



Los líderes aliados aprobaron el martes la declaración de la cumbre, en la que reconocieron que Ucrania entrará en la Alianza pero solo cuando cumpla las “condiciones” para ello.



La falta de un calendario claro para la adhesión fue calificado de “absurdo” por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



Nauseda insistió hoy en que la invitación formal para el ingreso se le transmitirá a Kiev "cuando lo acuerden los aliados y se den las condiciones”, y agregó que el texto de la declaración de los aliados es "el mejor resultado posible”.



“Es un proceso, la tiene sus propios procedimientos y, a veces, puede ser un poco frustrante”, reconoció por su parte el primer ministro letón, Arturs Krisjanis Karins.



Karins afirmó que esos procedimientos “tienen sentido” para “que las mismas reglas se apliquen a todos”, y recordó que su país tuvo también que completar reformas para entrar en la Alianza Atlántica.



“La confianza es algo que se construye y creo que, con Zelinski viniendo hoy y también con la reunión del consejo, ese nivel de confianza y comprensión mutua solo crecerá”, comentó.



En todo caso, aseguró que Zelenski es consciente de que en la OTAN “estamos absolutamente al 100 % detrás y apoyando” a Ucrania.



El presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó que en las discusiones de ayer “se plasmaron muchas opiniones y perspectivas distintas, pero bajo la coincidencia plenamente compartida de que el futuro de Ucrania está en su pertenencia a la OTAN”.



Igualmente, indicó que “la admisión futura de otro gran enorme país europeo, con recursos naturales y un ejército tan poderoso, extremadamente experimentado en el combate, será un gran refuerzo para la OTAN del futuro”.



En opinión de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, "Rusia es y seguirá siendo la principal amenaza para la paz en Europa, no solo para los países de su flanco oriental”.



“Hay que recordar ahí también sus campañas de desinformación y ciberataques", apuntó.



Kallas consideró que "la incorporación de Ucrania reforzará a la OTAN y cuanto antes sea ello posible, mejor para todos nosotros”, pero al mismo tiempo subrayó que “hay pasos que hay que seguir”.



“Tenemos una importante contribución que hacer al deseo de Ucrania no solo de ser miembro de la Unión Europea, sino también de unirse a la OTAN. Indispensable para ello: reformas, fortalecimiento de las instituciones y la lucha por ejemplo contra la corrupción”, afirmó por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.



La política alemana aseguró que la Comisión Europea está “trabajando intensamente” junto con Ucrania para que pueda llevar a cabo esas reformas.



“Es asombroso ver la velocidad a la que Ucrania se está reformando a pesar de esta guerra”, apuntó.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunirá hoy bilateralmente con Zelenski, quien también participará en el primer Consejo OTAN-Ucrania, el nuevo foro impulsado en esta cumbre para elevar las relaciones políticas entre las dos partes.



El martes, los líderes aliados también respaldaron simplificar el proceso de adhesión de Ucrania al eliminar el requisito del del llamado “plan de acción para la adhesión” (MAP, en inglés).



Eso quiere decir que el Gobierno ucraniano no tendría que participar en un programa de varios años para demostrar que ha llevado a cabo las reformas militares, económicas y políticas necesarias para su ingreso.



Además, aprobaron un paquete de apoyo plurianual para que Kiev vaya haciendo la transición de sus equipos militares de la era soviética a los modernos que utilizan los aliados, a fin de garantizar más interoperabilidad con la OTAN.