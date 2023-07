Seúl dice que vuelos de reconocimiento no suponen intrusión y acusa a Pionyang de provocar

Cargando el reproductor....

El ejército surcoreano insistió hoy en que los vuelos de reconocimiento llevados a cabo por aviones espía estadounidenses dentro de la Zona Económica Especial (ZEE) de Corea del Norte no vulneran en ningún caso la soberanía del país vecino, que ha acusado a Washington de intrusión aérea y ha amenazado con responder.



El mensaje desde Seúl se produce después de que el Ministerio de Defensa Nacional norcoreano y Kim Yo-jong, la hermana del líder Kim Jong-un, publicaran varios comunicados de tono amenazante sobre supuestas intrusiones que tuvieron lugar en los últimos días y que "vulneran la soberanía" del aislado país.



En concreto, Kim aseguró que el lunes un avión espía estadounidense que sobrevolaba la ZEE se retiró primero ante "la salida efectuada por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Corea" y que después retornó para seguir realizando labores de reconocimiento, llegando a situarse a unos 400 kilómetros de la costa suroriental del país.



El portavoz del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, Lee Sung-jun, dijo hoy en rueda de prensa que los comentarios de la hermana del líder norcoreano "no merecen ser tomados seriamente", dado que no se ha producido intrusión alguna.



"Como ya saben, en la ZEE existe libertad de navegación y de sobrevuelo, y aunque se vuele sobre ella nunca se debe utilizar el término 'intrusión'”, explicó.



La ZEE se define como las aguas que se extienden hasta unas 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) de las costas de un país, que tiene el derecho de explorar y explotarlas, mientras que el espacio aéreo -para el cual sí se requiere permiso de sobrevuelo- suele aparejarse con las aguas territoriales, que alcanzan hasta las 12 millas náuticas (unos 22 kilómetros) desde el litoral.



"Puesto que (Corea del Norte) está haciendo afirmaciones con este pretexto, podemos verlo como algo que persigue un objetivo interno o que busca construir una justificación para una provocación", añadió Lee.



En 1969 el régimen norcoreano derribó, matando a sus 31 ocupantes, un avión EC-121 de reconocimiento estadounidense que posiblemente sobrevoló su EEZ.



Tras el fracaso de las negociaciones sobre desnuclearización de 2019, la tensión ha vuelto a dispararse en la península coreana, con Pionyang rechazando cualquier oferta de diálogo y realizando un número récord de pruebas de misiles, y Seúl y Washington retomando sus grandes maniobras conjuntas y desplegando periódicamente activos estratégicos estadounidenses en la región.